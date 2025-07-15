Мигрант отобрал у блокадника дом и квартиру: вернут ли пенсионеру имущество

Мигрант из Таджикистана втерся в доверие к блокаднику из Ленобласти и вынудил отдать ему всю недвижимость, утверждает адвокат пенсионера. Пожилой человек остался ни с чем и боится за свою жизнь. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль. Вернут ли пострадавшему имущество — в материале NEWS.ru.

Что известно о лишившемся жилья блокаднике

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Малетин живет в деревянном доме, который построил сам. Еще недавно он держал несколько коров, но два года назад продал их. В настоящее время единственным источником дохода пенсионера является пенсия.

Последние несколько лет были нелегкими для мужчины: сначала умерла его бывшая супруга, а в 2021 году — единственный сын. Пенсионер остался совсем один. Кроме того, у него обострилось хроническое заболевание — астма. По ночам мужчину мучают приступы удушья.

Качество жизни пенсионера заметно ухудшилось, и он решил обратиться за помощью к соседу — уроженцу Таджикистана Эмомали Алимову. Время от времени мигрант помогал ему по хозяйству, рассказал NEWS.ru адвокат мужчины Заур Бициев.

По его словам, Алимов проживал в бараке в ужасных условиях и согласился на предложение переехать к Малетину. Мигрант делал пенсионеру ингаляции во время приступов. При этом сосед не платил за жилье и еду.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В чем обвиняют мигранта из Таджикистана

Между Алимовым и Малетиным сложились хорошие отношения, но позже мигрант начал злоупотреблять доверием соседа, считает адвокат.

«Он понимал, что пенсионер одинок, родственников у него нет. Постепенно Алимов подвел его к тому, чтобы он переоформил на него дом и земельный участок», — заявил Бициев.

Адвокат отметил, что мигрант и пенсионер заключили договор купли-продажи. У Алимова нет российского гражданства, которое требуется для юридического оформления земельного участка, подчеркнул Бициев. По этой причине он оформил землю Малетина на племянника — гражданина РФ.

«Пенсионер думал, что будет составлять завещание, потому что в любой момент от него можно отказаться и аннулировать. Когда они приехали в МФЦ, им сказали, что могут регистрировать только сделки купли-продажи. Малетин не стал сопротивляться, потому что устал от всего», — рассказал Бициев.

Адвокат подчеркнул, что в договор был включен пункт о передаче в момент подписания оплаты за дом в размере 500 тысяч рублей. Но пенсионер не получил этих средств, заявил Бициев.

«Моя самая главная ошибка — то, что я доверился этому человеку. Мне не нужно было продавать дом. Я хочу спокойно дожить в своем жилище, которое построил своими руками», — сказал Малетин NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам адвоката, через два месяца после сделки ветеран ВОВ получил в наследство от умершего сына однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Узнав об этом, Алимов захотел завладеть этой недвижимостью, сказал Бициев.

«Он начал подводить Малетина к тому, что нужно отдать ему эту квартиру. Они приехали в МФЦ и заключили договор купли-продажи, согласно которому пенсионер якобы продал квартиру Алимову за 2,5 млн рублей», — заявил адвокат.

По словам Бициева, Малетин нуждался в помощи с ингаляциями, чем воспользовался сосед. Зашла речь о том, что он может бросить пенсионера и спрятать лекарства, заявил адвокат.

«Со слов Бориса Андреевича, он начал пугать его тем, что спрячет ингалятор и таблетки. Таким образом он мог оказывать давление на пенсионера. Человека в возрасте намного проще подвести к чему-то», — сказал адвокат.

Почему следователи не возбудили уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана

По словам Бициева, в апреле потерпевшая сторона пыталась добиться возбуждения дела о мошенничестве, но получила отказ в нескольких инстанциях. 10 июля Малетину в очередной раз отказали. Тем не менее вечером того же дня пенсионера вызвали вместе с адвокатом в Следственный комитет.

«Мы были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела и дали показания в статусе потерпевшего с Борисом Андреевичем. Ждем, что в ближайшее время [подозреваемого] привлекут к уголовной ответственности», — рассказал защитник.

Этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сейчас пенсионер живет один и поддерживает общение с односельчанами. По словам адвоката, Малетин опасается преследования со стороны Алимова и его братьев, которые живут в той же деревне.

«Он начал закрывать дом, хотя говорит, что не делал этого с 1989-го. Все друг друга знают, доверяют. Пока он как-то справляется. Когда мы приехали 10 июля, он взбодрился. Надежда загорелась у него в сердце. Я его поддерживаю как могу. Алимов надеется, что получится вернуть его имущество и он спокойно будет жить долгие годы в здравии», — заключил адвокат.

Читайте также:

«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО

Бездомный мигрант-педофил убил 56-летнего новосибирца монтировкой

Мигрантам — 24 млн, а русским ничего: что за скандал с квартирой в Мытищах