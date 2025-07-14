В Twinby раскрыли, какие меры принимают для противодействия мошенничеству

Команда дейтинг-приложения Twinby в рамках противодействия мошенничеству ведет постоянную просветительскую работу через социальные сети и другие каналы коммуникации, предупреждая пользователей об опасностях перехода в сторонние мессенджеры, заявила соосновательница сервиса Вероника Яковлева на пресс-конференции о маркировке судимых и должников на сайтах знакомств. При этом она подчеркнула, что ответственность приложения закачивается ровно в тот момент, когда пользователь из него уходит, передает корреспондент NEWS.ru.

На стороне Twinby мы конечно же ведем постоянный диалог через SMM, через коммуникацию внешнюю, рассказываем о том, что не [нужно] переходить в мессенджеры, и что ответственность сервиса заканчивается ровно на том моменте, когда вы из него ушли, — отметила она.

Яковлева подчеркнула, что вопросы перехода по сторонним ссылкам и общения в мессенджерах с малознакомыми людьми относятся скорее к вопросу базовой цифровой гигиены. Вопрос о том, можно ли это предотвратить, Яковлева переадресовала руководству мессенджеров, где фиксируется эпизоды мошенничества.

При этом Яковлева отметила, что переход в другие мессенджеры часто связан не с ограниченностью функционала Twinby, а с привычкой пользователей проверять сообщения в удобных для себя приложениях — например, Telegram. Тем не менее она добавила, что приоритетом для команды остается развитие внутреннего сервиса и повышение его качества.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в России планируется запустить новый проект, направленный на повышение безопасности при знакомствах. По его словам, в рамках инициативы будет создан сайт «Любовь без сюрпризоф.рф», где пользователи смогут получать информацию о потенциальных партнерах и участвовать в обсуждении критериев их оценки.