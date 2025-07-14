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14 июля 2025 в 14:03

«Кто альфонс, кто тарелочник»: в ГД анонсировали систему оценки партнеров

Даванков анонсировал систему дополнительной маркировки лиц на сайтах знакомств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России планируется запустить новый проект, направленный на повышение безопасности при знакомствах, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на пресс-конференции о маркировке судимых и должников на сайтах знакомств. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в рамках инициативы будет создан сайт «Любовь без сюрпризоф.рф», где пользователи смогут получать информацию о потенциальных партнерах и участвовать в обсуждении критериев их оценки.

Когда мы говорим о том, каким вот этим red flags (с англ. — красные флаги. — NEWS.ru) быть, а каким не быть, я бы в первую очередь начал бы точно с насильников, убийц — с очень тяжелых преступлений, которые с непогашенной судимостью. А все остальные — это вопрос дискуссии, мне кажется, люди сами могут это решить. Мы запустим специальный сайт «Любовь без сюрпризоф.рф», там можно будет голосовать, — сказал он.

По словам Даванкова, в частности, велось обсуждение системы «красных» и «зеленых» флагов, где красным маркируются опасные лица, а зеленым — ответственные граждане. В качестве одного из критериев для оценки парламентарий предложил ввести размер НДФЛ.

Все это нужно делать в обсуждении. <...> Потому что это вопрос дискуссионный — кто такой альфонс, кто такой тарелочник. Поэтому надо начинать с того, что действительно может принести серьезный вред здоровью человека, а потом дальше вместе в дискуссии это обсуждать, — подчеркнул он.

Даванков также отметил, что в России разрабатывают законопроект о маркировке лиц с непогашенной судимостью и просроченными кредитами на сайтах знакомств. По его словам, для этого нужно развивать так называемый реестр безопасности.
Владислав Даванков
знакомства
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насильники
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