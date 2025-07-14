Полсотни мигрантов выставили из российского хостела и сняли на видео

Полсотни мигрантов выставили из российского хостела и сняли на видео В Ярославле полиция и дружинники выставили из хостела десятки мигрантов

В Ярославле полицейские и дружинники выставили из хостела десятки мигрантов во время совместного рейда, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV», публикуя соответствующее видео. По словам общественников, у иностранцев проверяли документы.

Канал отмечает, что сотрудники полиции выявили нескольких нарушителей и выписали им административные протоколы. В случае повторного пренебрежения правилами мигрантам пригрозили депортацией.

В Московской области мигранты перекрыли дорогу военному грузовику, который перевозил спецоборудование для солдат. Отмечалось, что иностранцы запретили водителю парковаться. Водитель призвал прислать туда дружину и навести порядок.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из России иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. По его словам, законопроект направлен на ужесточение мер в отношении мигрантов, которые совершают незначительные правонарушения. К ним относятся в том числе использование ненормативной лексики, навязчивое поведение и порча имущества.