В российском регионе мигранты перекрыли дорогу военному грузовику В Подмосковье мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с грузом для солдат

В Московской области мигранты перекрыли дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для солдат, сообщает Telegram-канал Avia.pro. Отмечается, что они запретили водителю парковаться.

Сюда надо по-любому дружину присылать какую-то и наводить порядок, — заявил водитель.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из России иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. По его словам, законопроект направлен на ужесточение мер в отношении мигрантов, которые совершают незначительные правонарушения. К ним относятся в том числе использование ненормативной лексики, навязчивое поведение и порча имущества.

До этого в Госдуме решили рассмотреть инициативу о передаче в МВД данных о детях мигрантов, не посещающих школы. Согласно проекту, образовательные учреждения будут направлять в полицию персональные данные учащихся и родителей, результаты языкового тестирования и информацию о зачислении/отчислении. Взамен МВД станет предоставлять школам сведения о миграционном учете детей иностранцев.