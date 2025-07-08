Бездомный мигрант-педофил убил 56-летнего новосибирца монтировкой

В Новосибирске задержали 38-летнего мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины и изнасиловании ребенка, передает пресс-служба областного управления Следственного комитета. Ночью 4 июля он убил монтировкой 56-летнего мужчину. Позже было установлено, что бездомный также причастен к надругательству над несовершеннолетней.

Ночью 4 июля 2025 года, обвиняемый на одной из улиц в Ленинском районе города Новосибирска при помощи монтировки нанес мужчине множественные удары в область головы. <…> Установлено, что фигурант совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, — рассказали в СКР.

РЕН ТВ уточняет, что преступление было совершено в ночь с 3 на 4 июля на Ашхабадской улице. А пострадавшей девочке 13 лет, она учится в восьмом классе. Известно, что жертва педофила живет в одном доме со своим обидчиком.

Ранее сообщалось, что в Лодейнопольском районе Ленинградской области задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Жертвой растлителя стала семилетняя дочь его 34-летней коллеги.