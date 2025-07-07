Мигрантам — 24 млн, а русским ничего: что за скандал с квартирой в Мытищах

Мигрантам — 24 млн, а русским ничего: что за скандал с квартирой в Мытищах

В Мытищах русской многодетной семье отказали в праве на получение жилищного сертификата. Местная администрация сослалась на то, что супруга главы семейства прописана в другом регионе. При этом ранее чиновники города выдали сертификат на 24 млн рублей выходцам из Таджикистана, что возмутило общественность. Подробности очередного скандала — в материале NEWS.ru.

Почему русской семье из Мытищ отказали в жилищном сертификате

Семья Петровых — Светлана, ее муж Владимир и их четверо детей — проживает в маленькой муниципальной квартире в Мытищах. Им удалось прописать в жилплощади только троих наследников — слишком мало метров. При этом мать семейства и старшая дочь прописаны в Иваново, что помешало им получить статус многодетной семьи и жилищный сертификат.

«У нас четверо детей в возрасте 19 лет, 9, 7, а также 1,5 года. Когда мы подавали документы на получение статуса многодетной семьи, у нас было трое детей, старшей было 16. Но многодетным тогда признали только отца. Я не имею статуса многодетной из-за прописки в другом регионе», — рассказала Светлана.

При этом женщина в течение 10 лет проработала медсестрой в местной больнице. Сейчас она снова в декрете, ухаживает за младшим ребенком. Глава семьи — уроженец Мытищ — всю жизнь трудится разнорабочим при школе. Несмотря на невысокий доход, Светлана и Владимир пытаются дать детям все необходимое.

«В рамках закона я не многодетная мать, хоть родила и воспитала четверых детей. Меня и дочь не имеют права прописать в муниципальном жилье в связи с малым количеством квадратных метров. Поэтому мы не можем претендовать на получение жилищного сертификата. Вопрос — на основании чего семьи, которые менее пяти лет прожили в Мытищах или в других регионах, получают сертификаты, прописывая в одну квартиру больше 10 человек? Мы даже многодетными не являемся по закону», — сказала женщина.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как в Мытищах выдали жилищный сертификат на 24 млн многодетной семье из Таджикистана

В январе 2025 года в Мытищах чиновники выдали жилищный сертификат на 24 млн рублей многодетной семье мигрантов, что спровоцировало скандал. Мэр города Юлия Купецкая в ответ на обвинения жителей заявила, что семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова проживает в РФ 14 лет, оба имеют российское гражданство. Градоначальница также подчеркнула, что мигранты полностью выполнили условия, необходимые для получения жилищного сертификата.

Впоследствии Самадову задержали и обвинили в мошенничестве. По версии следствия, женщина намеренно занизила доходы мужа и предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее родственники, проживающие в Таджикистане.

СК возбудил дело по статье 159.2 УК РФ «Покушение на мошенничество при получении выплат». Обвиняемой может грозить наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

В СК РФ сообщили, что прокуроры трижды отменяли решение о возбуждении уголовного дела против Самадовой о халатности против бывшего заместителя главы администрации городского округа Мытищи и пять раз — о покушении на мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. По информации ведомства, соответствующие решения принимали заместитель Мытищинского прокурора Дарья Миронова и зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский. Впоследствии оба дела были вновь открыты, уточнили в ведомстве.

«Следствием получены доказательства, подтверждающие причастность бывшего заместителя главы администрации городского округа Мытищи к совершению преступной халатности. Должностными лицами муниципалитета фактически не проверено соблюдение основных требований для получения сертификата», — рассказали в СК.

Следственный комитет Российской Федерации Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ведомстве добавили, что чиновники не проверили достоверность сведений о доходах членов семьи Самадовой, получавших значительные денежные переводы и пользовавшихся дорогими смартфонами. Кроме того, сотрудников муниципалитета обвинили в том, что они не изучили данные о проживании 13 человек в жилище.

Самадова решила вернуть жилищный сертификат и обратилась в суд. Ответчиком выступает администрация Мытищ, а третьим лицом — областное Министерство жилищной политики. Следующее заседание суда назначено на июль.

Мигранты угрожают русской многодетной матери из Мытищ?

Светлана Петрова рассказала, что интересовалась возможностью расширения жилплощади вместе с другими жителями, которые оставляли комментарии под публикацией Купецкой о выдаче жилья семье из Таджикистана. Она заявила, что получила сообщения с угрозами, предположительно, от мигрантов.

«Мне стали писать люди, которые, судя по аватаркам, являются мигрантами. Они угрожали, писали, что я якобы нацистка и не должна предъявлять местным властям за правильные решения», — отметила Петрова.

Мать троих детей жительница Мытищ Людмила рассказала NEWS.ru, что местные жители возмущены выдачей сертификата на жилье семье приезжих из Таджикистана.

«У мена нет ответа, почему мигрантам выдают квартиры. Все возмущены, но кто нынче спрашивает мнение граждан… У меня тоже многодетная семья, но за сертификатом мы даже не обращались. Мы не малоимущие, поэтому особо и нет льгот. Только сад 50% и бесплатное питание в школе», — отметила она.

NEWS.ru направил запрос в администрацию Мытищ, однако на момент публикации материала ответа получено не было. Он будет размещен позже.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему мигрантам выдают бесплатное жилье

В некоторых случаях членам этнических диаспор в России удается купить благосклонность чиновников, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, скандалы в Мытищах очень показательны.

«Каждый представитель любой этнической группы ежемесячно сдает деньги в своих чатах на содержание диаспоры. Что она делает? Поддерживает своих членов, начиная с юристов, заканчивая различными коррупционными историями, продвигает их, защищает их интересы», — подчеркнул правозащитник.

По словам Кабанова, когда коренные жители, которые платят налоги и честно стоят в очередях на квартиры, не получают того, что достается пролоббированным членам диаспор, нарушаются принципы социальной справедливости.

«С Александром Ивановичем [Бастрыкиным] мы общались на эту тему. Я знаю, что СК занимает самую принципиальную позицию, мы его поддерживаем в этом отношении», — высказал мнение Кабанов.

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