Адвокат подвел родственницу Жириновского, подавшую иск к его сыновьям РИА Новости: суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за адвоката

Московский суд отказался от рассмотрения жалобы родственницы покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского Натальи Соколовой на отказ в иске к сыновьям политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Согласно ним, адвокат Соколовой забыл приложить к жалобе копию диплома о высшем юридическом образовании. Он должен сделать это до августа.

Апелляционную жалобу Соколовой Н. А. по гражданскому делу… о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу — оставить без движения до 8 августа 2025 года, — говорится в документах.

Суд отказал Соколовой в ее требованиях, встав на сторону сыновей Жириновского — Давида Гарсиа (Игоря Лебедева) и Олега Эйдельштейна. Она требовала имущество для включения в наследственную массу. Разбирательство по данному делу продолжается с декабря 2022 года.

Ранее появилась информация, что другая родственница Жириновского Елена Листопадова подала апелляцию на решение суда по иску о признании недействительным договора пожизненного содержания. Женщина является племянницей политика.