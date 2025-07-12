Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 10:46

Адвокат подвел родственницу Жириновского, подавшую иск к его сыновьям

РИА Новости: суд не рассмотрел жалобу родственницы Жириновского из-за адвоката

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Московский суд отказался от рассмотрения жалобы родственницы покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского Натальи Соколовой на отказ в иске к сыновьям политика, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Согласно ним, адвокат Соколовой забыл приложить к жалобе копию диплома о высшем юридическом образовании. Он должен сделать это до августа.

Апелляционную жалобу Соколовой Н. А. по гражданскому делу… о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, возврате имущества в наследственную массу — оставить без движения до 8 августа 2025 года, — говорится в документах.

Суд отказал Соколовой в ее требованиях, встав на сторону сыновей Жириновского — Давида Гарсиа (Игоря Лебедева) и Олега Эйдельштейна. Она требовала имущество для включения в наследственную массу. Разбирательство по данному делу продолжается с декабря 2022 года.

Ранее появилась информация, что другая родственница Жириновского Елена Листопадова подала апелляцию на решение суда по иску о признании недействительным договора пожизненного содержания. Женщина является племянницей политика.

Москва
суды
жалобы
Владимир Жириновский
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курской области простились с погибшим от удара ВСУ по пляжу мальчиком
ВС России поразили предприятия ВПК Украины в трех городах
Названы главные причины, мешающие свержению Зеленского
ВС России начали борьбу с «насильственной» мобилизацией русских на Украине
Наступление ВС РФ на Днепр 12 июля: паника Буданова, движение к Покровску
Стало известно, как Белгородская область пережила массированный удар БПЛА
Наступление ВС РФ на Харьков 12 июля: грязная ядерная бомба, бои у Купянска
Ненавистника дальнобойщиков заподозрили в экстремизме
«Сокращение на 90%»: в Раде сделали неожиданное заявление о поставках США
Жителя Техаса арестовали за комментарий о Трампе
Магнитные бури сегодня, 12 июля: что завтра, упадок сил, риск инсульта
В Белоруссии бьют тревогу из-за одного шага Киева
«Много кричат»: Лавров оценил попытки создания корпуса для защиты Украины
Странам НАТО посоветовали забыть о фантазиях на счет Балтийского моря
Почему не работает YouTube 12 июля: сбои, отключение рекламы в России
Военэксперт раскрыл, как удар по заводу «Электрон» повлияет на ход СВО
Мерц уронил пирожное с изображением Германии на публике
Блогерша Айза назвала Сябитову и Долину деструктивными женщинами
Жена Макрона унизила его после флирта с Миддлтон и попала на видео
Стал известен новый источник дохода, приносящий США $100 млрд в год
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.