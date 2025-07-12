Рубль ждет девальвация? Курс сегодня, 12 июля, что с долларом, евро и юанем

В течение следующей недели российская валюта будет оставаться стабильной, заявил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 12 июля?
Курс доллара, евро и юаня 12 июля
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 12 июля, составляет 77,8855 рубля, курс евро — 91,1201 рубля, а курс юаня — 10,8435 рубля.
По мнению некоторых экономистов, в ближайшие дни ожидается умеренное ослабление рубля под влиянием макроэкономических факторов. Курс доллара может колебаться в диапазоне 78–85 рублей, евро — 90–93 рубля, юань сохранит относительную стабильность в пределах 10,8–11,3 рубля.
Что будет с российской валютой на следующей неделе
По словам Петра Арронета, в настоящее время помешать спокойствию на валютном рынке может только геополитика.
«Курс доллара держится на уровне 77–78 рублей, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Рубль будет сохранять свои позиции, если только резко не изменится геополитическая ситуация. В ближайший месяц доллар будет котироваться в диапазоне 77–82 рубля, евро — 89,5–93 рубля, юань — 10,7–11,2 рубля. Рубль продолжает сохранять свои позиции на фоне отсутствия спроса на иностранную валюту, вызванного снижением импорта, и пока еще высоких ставок по депозитам на коротких сроках, что обеспечивает спрос на рубли», — пояснил эксперт aif.ru.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов уверен, что на следующей неделе ждать серьезного ослабления российской валюты не стоит.
«На следующей неделе курс доллара составит 78–79 рублей, евро — 91,5–92,5 рубля, юаня — 10,9 –11,1 рубля. Пройден пик налогового периода, но политика США не позволяет говорить о скором возвращении курса доллара к фундаментально обоснованным оценкам. Потенциал укрепления рубля относительно евро сомнителен, что снижает вероятность снижения курса ниже 91 рубля. Выход курса юаня к 11 рублям будет первой целью после очередного приближения к 10,85 рубля. Здесь рубль также слишком крепок, что в рамках нескольких месяцев предполагает возврат к 11,5 рубля. На курсы зарубежных валют к рублю будут влиять нефтяные котировки, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, летний спрос россиян на валюту, торговые пошлины США и политика американской Федеральной резервной системы», — отметил он.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчака в беседе с ТАСС предположила, что в июле твердые позиции рубля будут поддерживать продажи валюты Минфином и ЦБ РФ вкупе с продажами валюты экспортерами, а также с невысоким спросом на валюту у населения РФ.
«Цены на нефть в июле снова идут вверх, что является дополнительным фактором, способствующим повышению интереса к рублю. В конце июля, как всегда в конце месяца, рублю окажет поддержку налоговый период», — резюмировала она.
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