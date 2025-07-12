Рубль ждет девальвация? Курс сегодня, 12 июля, что с долларом, евро и юанем

Рубль ждет девальвация? Курс сегодня, 12 июля, что с долларом, евро и юанем

В течение следующей недели российская валюта будет оставаться стабильной, заявил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 12 июля?

Курс доллара, евро и юаня 12 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 12 июля, составляет 77,8855 рубля, курс евро — 91,1201 рубля, а курс юаня — 10,8435 рубля.

По мнению некоторых экономистов, в ближайшие дни ожидается умеренное ослабление рубля под влиянием макроэкономических факторов. Курс доллара может колебаться в диапазоне 78–85 рублей, евро — 90–93 рубля, юань сохранит относительную стабильность в пределах 10,8–11,3 рубля.

Что будет с российской валютой на следующей неделе

По словам Петра Арронета, в настоящее время помешать спокойствию на валютном рынке может только геополитика.

«Курс доллара держится на уровне 77–78 рублей, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Рубль будет сохранять свои позиции, если только резко не изменится геополитическая ситуация. В ближайший месяц доллар будет котироваться в диапазоне 77–82 рубля, евро — 89,5–93 рубля, юань — 10,7–11,2 рубля. Рубль продолжает сохранять свои позиции на фоне отсутствия спроса на иностранную валюту, вызванного снижением импорта, и пока еще высоких ставок по депозитам на коротких сроках, что обеспечивает спрос на рубли», — пояснил эксперт aif.ru.

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» ⁠Андрей Смирнов уверен, что на следующей неделе ждать серьезного ослабления российской валюты не стоит.

«На следующей неделе курс доллара составит 78–79 рублей, евро — 91,5–92,5 рубля, юаня — 10,9 –11,1 рубля. Пройден пик налогового периода, но политика США не позволяет говорить о скором возвращении курса доллара к фундаментально обоснованным оценкам. Потенциал укрепления рубля относительно евро сомнителен, что снижает вероятность снижения курса ниже 91 рубля. Выход курса юаня к 11 рублям будет первой целью после очередного приближения к 10,85 рубля. Здесь рубль также слишком крепок, что в рамках нескольких месяцев предполагает возврат к 11,5 рубля. На курсы зарубежных валют к рублю будут влиять нефтяные котировки, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, летний спрос россиян на валюту, торговые пошлины США и политика американской Федеральной резервной системы», — отметил он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчака в беседе с ТАСС предположила, что в июле твердые позиции рубля будут поддерживать продажи валюты Минфином и ЦБ РФ вкупе с продажами валюты экспортерами, а также с невысоким спросом на валюту у населения РФ.

«Цены на нефть в июле снова идут вверх, что является дополнительным фактором, способствующим повышению интереса к рублю. В конце июля, как всегда в конце месяца, рублю окажет поддержку налоговый период», — резюмировала она.

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