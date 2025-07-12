Магнитные бури сегодня, 12 июля: что завтра, упадок сил, риск инсульта

Сегодня, 12 июля, на Земле сильной магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения, как сильно они влияют на организм человека?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 июля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 12 июля, магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 39%», — пояснили ученые.

По данным портала my-calend, 12 июля Землю накроет слабая магнитная буря силой три балла.

«Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации сервиса.

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Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 13 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Как сильно магнитные бури влияют на организм человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова пояснила, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила Акулова.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru рекомендовала придерживаться простых рекомендаций, чтобы помочь организму справиться с магнитными бурями.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — подчеркнула эксперт.

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