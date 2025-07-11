Над Киевом впервые за время СВО замечен самолет: куда летел, что на борту

Над Киевом впервые за время СВО замечен самолет: куда летел, что на борту

В небе над Киевом сегодня, 11 июля, впервые с начала спецоперации был замечен гражданский самолет. Что об этом известно, куда и зачем летел борт?

Что за самолет пролетел в небе над Киевом 11 июля

Жители Киева 11 июля засняли пролетающий над столицей самолет, который выполнял рейс, несмотря на то что воздушное пространство над Украиной закрыто более трех лет. Судя по данным онлайн-сервиса Flightradar24, замеченный борт вылетел из Днепра, конечная точка его маршрута скрыта, как и тип самолета.

«Над Киевом замечен пассажирский самолет. Это вызвало море удивления у местных жителей — над Украиной введена бесполетная зона с самого начала СВО в феврале 2022 года, и с тех самых пор украинцы самолетов в небе не видели, за исключением военных», — сообщают военкоры.

Пролетевшим над Киевом самолетом оказался военно-транспортный Ан-124 «Руслан». Telegram-канал Readovka предположил, что это тот же борт, который был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

«Тот самый Ан-124, который пролетел над Киевом, на земле, может быть нашим — захватили его канадцы еще в начале СВО. Он перевозил партию тестов на COVID-19 из Китая — о его захвате Украиной впервые в 2022 году сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции», — отметил источник.

Однако военные корреспонденты опровергли эту информацию, обратив внимание, что на самолет нанесена расцветка АО «Антонов».

По данным Telegram-канала Mash, борт мог транспортировать американские системы ПВО Patriot и вылетел из Днепра, куда везут вооружение из Польши.

Ан-124 „Руслан“ Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Самолет также мог выполнять рейс, чтобы не попасть под удар в Днепропетровской области, обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Замеченный в небе над Киевом украинский Ан-124 „Руслан“ вылетел из аэропорта Днепропетровска. Не исключено, что его владелец, компания „Антонов“, перегоняет борт на запад Украины или вовсе в Европу, где самолет не уничтожат. Происходит это на фоне начала боев в Днепропетровской области и первых прилетов авиабомб по целям в черте города. Не обошлось и без перемог — позывным борта назначили комбинацию PTNPNH2», — заявили авторы канала.

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