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11 июля 2025 в 14:33

Раскрыто, что могло быть на борту летевшего над Киевом Ан-124

Mash: летевший над Киевом Ан-124 мог транспортировать ракеты для ЗРК Patriot

Ан-124 Ан-124 Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Замеченный в небе над Киевом самолет Ан-124 «Руслан» мог транспортировать боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства, передает Telegram-канал Mash. Примечательно, что небо над украинской столицей остается закрытым для воздушных судов с 2022 года.

Самолет, который на видео сняли киевляне, вылетел из Днепра, говорится в сообщении. Известно, что в этот населенный пункт поставляется Украине зарубежное вооружение через Польшу.

Ранее американские журналисты заявили, что российским войскам удалось уничтожить переданные ВСУ Вашингтоном зенитно-ракетные комплексы Patriot. По их словам, удар был нанесен с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». В СМИ также напомнили о словах представителя ВВС Украины Юрия Игната, который признал возможность боеприпасов российских ОТРК обманывать комплексы ПВО из США. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Белом доме выразили надежду на передачу Киеву ЗРК Patriot западными союзниками Украины, имеющими такие системы. Он также признал, что никто не желает делиться ими с ВСУ.

Украина
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Киев
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