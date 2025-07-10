США захотели помочь Украине с системами Patriot за счет союзников

Администрация Соединенных Штатов надеется убедить союзников передать часть имеющихся у них зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Куала-Лумпуре, которую транслировал YouTube-канал DRM News. При этом он отметил, что никто не хочет делиться данными системами.

Надеюсь, мы сможем убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить эти батареи Patriot Украине. Поскольку есть ряд стран, у которых они имеются. Но никто не хочет отдавать те, что имеются. Так что, возможно, это изменится, — сказал Рубио.

Глава Госдепа пояснил, что ЗРК Patriot имеются, в частности, у Испании и ФРГ, а также у других стран — членов Североатлантического альянса. По его словам, США активно обсуждают со странами то, чтобы они передали часть систем Киеву.

Ранее Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре сообщил, что российская сторона изложила Соединенным Штатам новые идеи касательно урегулирования конфликта на Украине. По его словам, новый подход будет сразу же представлен президенту США Дональду Трампу.

Прежде глава Госдепа заявил, что Трамп разочарован в связи с «отсутствием гибкости» у России в вопросе Украины. Тем не менее Вашингтон собирается продолжать диалог ради достижения урегулирования.