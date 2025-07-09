В США подтвердили уничтожение ЗРК Patriot на Украине MWM: российские «Искандеры» уничтожили комплексы ПВО Patriot на Украине

Российские военные уничтожили американские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM). Задачу выполнили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

В статье также приводятся слова представителя Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, который подтвердил способность российских ракет сбрасывать ложные цели и «обманывать противоракеты Patriot».

Журналисты также выяснили, что Россия, Китай и КНДР предпочитают использование наземных средств ПВО для обороны, в то время как США полагаются больше на перехваты целей истребителями. По утверждению автора статьи, из-за этого у Вашингтона ограничено количество ЗРК Patriot.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков подчеркнул, что Украина потратит «подачку» из 10 американских ракет для ЗРК Patriot за одну ночь. По его словам, на данный момент Вашингтон не может выделить Киеву большее количество боеприпасов из-за истощения собственных запасов.