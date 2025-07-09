Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 10:11

В США подтвердили уничтожение ЗРК Patriot на Украине

MWM: российские «Искандеры» уничтожили комплексы ПВО Patriot на Украине

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Российские военные уничтожили американские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM). Задачу выполнили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

В статье также приводятся слова представителя Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, который подтвердил способность российских ракет сбрасывать ложные цели и «обманывать противоракеты Patriot».

Журналисты также выяснили, что Россия, Китай и КНДР предпочитают использование наземных средств ПВО для обороны, в то время как США полагаются больше на перехваты целей истребителями. По утверждению автора статьи, из-за этого у Вашингтона ограничено количество ЗРК Patriot.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков подчеркнул, что Украина потратит «подачку» из 10 американских ракет для ЗРК Patriot за одну ночь. По его словам, на данный момент Вашингтон не может выделить Киеву большее количество боеприпасов из-за истощения собственных запасов.

Украина
США
ЗРК Patriot
искандеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве во вторник, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Клинтон уличили в подрыве репутации Трампа через «семена лжи»
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.