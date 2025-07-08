Политолог раскрыл, на сколько Киеву хватит «подачки» Трампа из 10 ракет Политолог Дудаков: поставки США из 10 ракет Украине хватит на одну ночь

Украина потратит «подачку» из 10 американских ракет для ЗРК Patriot за одну ночь, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на данный момент Вашингтон не может выделить Киеву большее количество боеприпасов из-за истощения собственных запасов.

Нужно понимать, что арсеналы Пентагона сейчас истощены. Поэтому речь идет именно о 10 ракетах для систем Patriot, что, конечно, очень мало, но это максимум, который сейчас могут выделить США. Эти объемы минимальные. Мы отлично понимаем, что 10 ракет — это то, что можно будет задействовать в рамках буквально одной ночи. И на этом все закончится, — сказал Дудаков.

Он уточнил, что американский ВПК ежегодно выпускает порядка 300 ракет для Patriot, но это крайне мало. По словам Дудакова, в рамках нынешнего транша около 30 ракет остались в Польше, а оставшиеся — либо вернутся в США, либо отправятся другим американским союзникам, например Израилю.

Возможности для американцев не так велики, чтобы тратить свои запасы на Украину, и им приходится мелочиться. Это, действительно, во многом отражает нынешние сложные реалии американского ВПК, который не способен тянуть все конфликты, происходящие в мире, — добавил Дудаков.

Ранее появилась информация, что глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет. Кроме того, сообщалось, что лидер США намерен содействовать поиску новых каналов поставки.