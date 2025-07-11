Над Киевом заметили гражданский самолет

Над Киевом пролетел гражданский самолет, пишет «Страна.ua». Воздушное пространство над страной, как напомнили авторы публикации, закрыто с начала военной спецоперации России. Предположительно, это был военно-транспортный Ан-124 «Руслан».

Жители столицы засняли пролетающий самолет. На кадрах слышно, как очевидцы удивляются его появлению в небе над столицей. Согласно данным мониторингового сервиса Flightradar, борт вылетел из Днепра в 12 часов.

Накануне, 10 июля, небо над Киевом, который подвергся массированному обстрелу с использованием БПЛА, затянуло густым дымом. В городе несколько раз объявлялась воздушная тревога. Состояние атмосферы в городе после ночной атаки достигло опасных значений — высокая концентрация вредных веществ в воздухе зафиксирована на левобережье. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

В Одессе утром 11 июля на территории завода «Стальканат» уничтожено подземное управление территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Отмечается, что удар нанесли девять беспилотников «Герань». Минобороны России эту информацию пока не комментировало.