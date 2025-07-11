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11 июля 2025 в 15:35

Резкое похолодание и ураганы? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве в конце июля сильной жары не ожидается, сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 20 по 31 июля, ждать ли резкого похолодания и ураганов?

Какая погода будет в Москве в конце июля

По словам Александра Ильина, пик жаркой погоды в Москве придется на середину июля.

«Уже к середине первой декады июля столбики термометров устойчиво встанут около отметки 22–27 градусов. Но ждать, что это надолго, пока нет оснований», — отметил он.

По предварительной информации метеосервисов, в российской столице с 20 по 31 июля 2025 года ожидается переменчивая погода с преобладанием теплых, но дождливых дней. С 20 по 24 июля дневная температура составит +22–24 градуса, ночная +13–14 градусов. Осадки вероятны почти ежедневно, особенно 20, 23 и 24 июля, с пиком интенсивности 4,9 мм 20 июля.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что жаркого окончания июля в настоящее время не прогнозируется.

«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, „экватор“ лета с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходятся на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», — резюмировал метеоролог.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По предварительным данным метеосервисов, в Москве с 20 по 31 июля ожидается переменчивая погода с преобладанием теплых, но дождливых дней. С 20 по 24 июля дневная температура составит +22–24 градуса, ночью столбики термометров будут опускаться до +13–14 градусов. Осадки вероятны почти ежедневно с пиком интенсивности 4,9 мм 20 июля.

С 25 по 31 июля потеплеет. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов, ночью – от +14 до +15 градусов. Дожди сохранятся, но будут менее интенсивными, давление стабильное — 742–744 мм ртутного столба, ветер слабый 2–3 м/с.

На 31 июля прогнозируется пасмурная погода без осадков. Температура днем – от +16 до +17 градусов, ночью – от +13 до +16 градусов, ветер северный 2–3 м/с.

Таким образом, в Москве в конце июля резкого похолодания и ураганов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце июля

По данным метеорологических центров, в Санкт-Петербурге конец июля будет прохладным и влажным. С 20 по 24 июля прогнозируется днем – от +20 до +21 градуса, ночью — до +13 градусов. Осадки ожидаются ежедневно до 3,7 мм, влажность 77–79%, ветер умеренный 3 м/с.

С 25 по 31 июля температура немного повысится. Днем воздух будет прогреваться до +20–24 градусов, ночью — до +13–15 градусов. Дожди продолжатся, давление 758–760 мм ртутного столба. На 31 июля прогноз обещает облачную погоду без дождя, днем – от +17 до +20 градусов, ночью – от +13 до +16 градусов, ветер восточный 3–4 м/с.

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