Рубль достиг предела? Курс сегодня, 10 июля, что с долларом, евро и юанем

Рубль достиг предела? Курс сегодня, 10 июля, что с долларом, евро и юанем

В течение лета рубль будет относительно стабильным, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» ⁠Андрей Смирнов. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 10 июля?

Курс доллара, евро и юаня 10 июля

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 10 июля, составляет 78,1727 рубля, курс евро — 91,4175 рубля, курс юаня — 10,8494 рубля.

Эксперты считают, что рубль сохранит относительную силу до середины июля, но к концу месяца рискует ослабеть и курс доллара вырастет до 85 рублей из-за сезонного роста импорта и низких цен на нефть.

Что будет с российской валютой летом и до конца 2025 года

По мнению Андрея Смирнова, сейчас ключевыми факторами укрепления российской валюты являются котировки нефти Brent, поскольку они остаются около $70 на фоне роста добычи нефти странами ОПЕК+, неопределенности в тарифной политике США и потенциального избытка предложения.

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«На следующей неделе курс доллара составит 78–79 рублей, евро — 91,5–92,5 рубля, юаня — 10,9 –11,1 рубля. Пройден пик налогового периода, но политика США не позволяет говорить о скором возвращении курса доллара к фундаментально обоснованным оценкам. Потенциал укрепления рубля относительно евро сомнителен, что снижает вероятность снижения курса ниже 91 рубля. Выход курса юаня к 11 рублям будет первой целью после очередного приближения к 10,85 рубля. Здесь рубль также слишком крепок, что в рамках нескольких месяцев предполагает возврат к 11,5 рубля. На курсы зарубежных валют к рублю будут влиять нефтяные котировки, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, летний спрос россиян на валюту, торговые пошлины США и политика американской Федеральной резервной системы», — рассказал он «Газете.Ru».

Профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков предположил, что рубль ждет серьезное ослабление ближе к концу 2025 года.

«Курс доллара ожидается в диапазоне 78–83 рубля. Значительная часть экспертов считает, что курс доллара будет находиться в пределах 83–87 рублей до конца года, есть эксперты, которые предрекают дальнейшее падение курса доллара до 73–77 рублей», — отметил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Костиков добавил, что текущее укрепление рубля — всего лишь временное явление. Ключевые риски для национальной валюты — это уменьшение поступлений от экспорта на фоне роста импорта, потенциальное падение цен на нефть, геополитическая нестабильность и снижение ключевой ставки ЦБ.

Аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский предположил, что летом стоит ждать ослабления российской валюты.

«Во-первых, динамика цен на нефть окажет давление на экспортную выручку с лагом в несколько месяцев, сокращая предложение валюты. Во-вторых, решение ЦБ по ключевой ставке (сейчас 20%): ожидаемое снижение в июле-августе может уменьшить привлекательность рубля для керри-трейда и ослабить курс. В-третьих, сезонный рост спроса на валюту из-за летних отпусков и восстановления импорта способен создать дисбаланс на рынке», — заявлял он.

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