Президенту Украины Владимиру Зеленского стоит воспользоваться опытом финнов 1944 года для разрешения конфликта, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что Финляндия в самом деле имела опыт общения с Россией и в 1939 году, и в 1944 году, когда поддерживала гитлеровскую Германию. При этом, по его словам, Хельсинки смог урегулировать конфликт с Советским Союзом, выплатив контрибуцию и став нейтральным по статусу государством.

Если Стубб советует теперь Зеленскому поступить именно так, так это отличное предложение, к которому киевскому режиму стоит прислушаться, — сказал Журавлев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Финляндии Александру Стуббу о связи его страны с Адольфом Гитлером в годы Великой Отечественной войны. Так дипломат отреагировала на «адскую» реплику политика о якобы опыте взаимодействия Хельсинки с Москвой в 1944 году.

Она отметила, что позже Финляндия бросила своих бывших союзников и обратила свои орудия против Германии. Страна решила заключить сепаратный мир с СССР, чтобы не оказаться в рядах государств, поверженных Красной армией, добавила представитель МИД.