Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 16:37

В ГД призвали Зеленского последовать совету Стубба по решению конфликта

Депутат Журавлев: Киеву стоит применить опыт финнов 1944 года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленского стоит воспользоваться опытом финнов 1944 года для разрешения конфликта, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что Финляндия в самом деле имела опыт общения с Россией и в 1939 году, и в 1944 году, когда поддерживала гитлеровскую Германию. При этом, по его словам, Хельсинки смог урегулировать конфликт с Советским Союзом, выплатив контрибуцию и став нейтральным по статусу государством.

Если Стубб советует теперь Зеленскому поступить именно так, так это отличное предложение, к которому киевскому режиму стоит прислушаться, — сказал Журавлев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Финляндии Александру Стуббу о связи его страны с Адольфом Гитлером в годы Великой Отечественной войны. Так дипломат отреагировала на «адскую» реплику политика о якобы опыте взаимодействия Хельсинки с Москвой в 1944 году.

Она отметила, что позже Финляндия бросила своих бывших союзников и обратила свои орудия против Германии. Страна решила заключить сепаратный мир с СССР, чтобы не оказаться в рядах государств, поверженных Красной армией, добавила представитель МИД.

Россия
Алексей Журавлев
Владимир Зеленский
Украина
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стример умер в прямом эфире после издевательств
Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно
Стало известно о возможностях военных врачей ВС России на передовой
«Черная Луна» скоро взойдет? Когда придет вестник апокалипсиса, подробности
Прическа ребенка бойца СВО спровоцировала жесткий конфликт в регионе России
100 носок — легко: как выглядит одежда, которая живет дольше одного сезона
Агроном дала советы, как подготовить огороды к холодам
Жителю Новокузнецка заплатят 70 тысяч за участие в необычном ДТП
«Зайка»: психиатр указал на одну деталь в Зеленском на встрече с Трампом
Любитель люксовых отелей и мидий пять месяцев водил подписчиков за нос
Возросло число погибших при взрыве на заводе «Эластик»
ВС России создали уникальный образец вооружения
Раскрыто, какое наказание грозит родившей в турецком аэропорту студентке
В Думе рассказали о депортации украинцев из США на фронт
Пьянство Карла III, болезнь Миддлтон: кто проклял королевскую семью?
В Совфеде назвали важное условие для встречи Путина и Зеленского
Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу
Дочь погибшего на СВО бойца ВС России обделили выплатой
«Может привести к катастрофе»: Макрон осудил новую операцию Израиля в Газе
«Может пакостить»: назван главный интересант срыва переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.