12 сентября 2025 в 11:00

США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке

Госдеп США грозит ограничить въезд иностранцам за неуважительные посты о Кирке

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация Соединенных Штатов Америки может ввести визовые ограничения для иностранцев за неуважительные сообщения в Сети об убийстве политического активиста Чарли Кирка, заявил первый заместитель госсекретаря Кристофер Ландау в социальной сети Х. По его словам, людей, прославляющих насилие и ненависть, в США не ждут.

У меня вызвало отвращение то, что некоторые в соцсетях одобряют, оправдывают или высмеивают произошедшее, и я поручил нашим консульским работникам принять надлежащие меры, — написал он.

Политический активист был застрелен в ходе выступления в штате Юта. Президент США Дональд Трамп сообщал, что у Кирка остались двое маленьких детей.

Ранее ФБР обнародовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству Кирка. Бюро также обратилось к общественности с просьбой помочь в установлении личности этого человека. На опубликованных фотографиях изображен мужчина в темной бейсболке и солнцезащитных очках, скрывающих часть лица. Он одет в джинсы и черный джемпер с частично видимым изображением государственного флага США.

Чарли Кирк
Госдеп США
визовые ограничения
иностранцы
