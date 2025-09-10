Чарли Кирк скончался после покушения в Юте Трамп заявил, что Чарли Кирк скончался после покушения в Юте

Политический активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения во время выступления в штате Юта, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что у Кирка остались двое маленьких детей.

Замечательный и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье, — написал Трамп.

До этого сообщалось, что Чарли Кирк находился в критическом состоянии. Врачи больше часа боролись за жизнь активиста.

Как писали журналисты, в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, это предварительная информация. При этом что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется. Стрелявшего задержали правоохранители, он взят под стражу. Известно, что Маллинсон — человек преклонного возраста.