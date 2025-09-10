Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 22:58

Раскрыто состояние Чарли Кирка после покушения

AP: Чарли Кирк после покушения в Юте находится в тяжелом состоянии

Фото: IMAGO/Republican National Conven/Global Look Press

Американский активист Чарли Кирк находится в критическом состоянии после покушения на него в штате Юта, пишет Associated Press. Журналисты не раскрыли подробностей, также неизвестно, в сознании ли Кирк.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете. Мужчине выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами, его унесла охрана, а среди зрителей началась паника.

Стрелявшего задержали правоохранители, он взят под стражу. Журналисты отметили, что имя мужчины не разглашается, однако известно, что он преклонного возраста.

Ранее в баварском городе Мелльрихштадт неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников энергоснабжающей компании Überlandwerk Rhön. Один человек погиб, трое получили ранения. Инцидент произошел в районе Рен-Грабфельд. Полиция задержала злоумышленника и заявила, что угроза безопасности на предприятии устранена. По данным правоохранителей, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

США
Дональд Трамп
покушения
ранения
