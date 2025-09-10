В покушении на Кирка заподозрили члена Демократической партии Fox News: покушение на Кирка мог совершить член Демократической партии Маллинсон

В американского консервативного политика Чарли Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, сообщает телеканал Fox News. Журналисты указали, что это предварительная информация.

При этом что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется. Стрелявшего задержали правоохранители, он взят под стражу. Журналисты отметили, что злоумышленником оказался мужчина преклонного возраста.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете. Мужчине выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами, его унесла охрана, а среди зрителей началась паника.

Уже стало известно, что Кирк находится в критическом состоянии после покушения. Подробности не раскрываются.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что Трамп вряд ли инсценировал третье покушение на себя. Эксперт подчеркнул, что ни второе покушение, ни третье никак не сказались на рейтингах экс-главы Белого дома.