Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 23:17

В покушении на Кирка заподозрили члена Демократической партии

Fox News: покушение на Кирка мог совершить член Демократической партии Маллинсон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В американского консервативного политика Чарли Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, сообщает телеканал Fox News. Журналисты указали, что это предварительная информация.

При этом что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется. Стрелявшего задержали правоохранители, он взят под стражу. Журналисты отметили, что злоумышленником оказался мужчина преклонного возраста.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете. Мужчине выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами, его унесла охрана, а среди зрителей началась паника.

Уже стало известно, что Кирк находится в критическом состоянии после покушения. Подробности не раскрываются.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что Трамп вряд ли инсценировал третье покушение на себя. Эксперт подчеркнул, что ни второе покушение, ни третье никак не сказались на рейтингах экс-главы Белого дома.

Дональд Трамп
Юта
США
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свержение, жизнь в России, развод с женой: где сейчас Башар Асад
Чарли Кирк скончался после покушения в Юте
Появились кадры покушения на Кирка в Юте
В покушении на Кирка заподозрили члена Демократической партии
Покушение на Чарли Кирка: что известно, кто стрелял в сторонника Трампа
Женские батальоны ВСУ бросают вызов ВС РФ: что с ними сделают в плену
Раскрыто состояние Чарли Кирка после покушения
Стрелявшего в сторонника Трампа пожилого мужчину задержали
В сторонника Трампа выстрелили во время выступления в Юте
Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
Мощные подземные толчки зафиксировали в российском регионе
Пьяный штаб-сержант ВСУ устроил смертельное ДТП в Киеве
МАГАТЭ впервые признало вмешательство Украины в работу ЗАЭС
Стало известно, на сколько выросли поставки красной икры в Россию
«Москва слезам не верит», Домогаров, дети: как живет Марина Александрова
Малышева упрекнула гостя в эфире «Жить здорово!» в любви к колбасе
Раскрыты детали беседы Зеленского с европейскими лидерами о БПЛА в Польше
Россия призвала МАГАТЭ дать жесткую оценку обстрелам ЗАЭС
Украину уличили в переходе всех границ при атаках на ЗАЭС
Полина Гагарина раскрыла свой настоящий размер груди
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.