ФБР показало предполагаемого убийцу сторонника Трампа

Федеральное бюро расследований США обнародовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству консервативного активиста Чарли Кирка. В распространенном в соцсети Х заявлении ФБР также обратилось к общественности с просьбой помочь в установлении личности этого человека.

Мы просим общественной помощи с идентификацией этого лица, представляющего интерес в связи со смертельной стрельбой в Чарли Кирка, — сказано в сообщении федеральных следователей.

К обращению приложены два четких фотоснимка разыскиваемого. На опубликованных фотографиях изображен мужчина в темной бейсболке и солнцезащитных очках, скрывающих часть лица. Он одет в джинсы и черный джемпер с частично видимым изображением государственного флага США.

Ранее представитель ФБР в штате Юта Роберт Боулс сообщал, что оружие, предположительно использованное при убийстве Кирка, было найдено сотрудниками его бюро. По его словам, речь идет о высокомощной винтовке с продольно-скользящим затвором. При этом он подчеркнул, что поиски подозреваемого продолжаются с привлечением всех доступных ресурсов.