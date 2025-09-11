Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 19:37

ФБР показало предполагаемого убийцу сторонника Трампа

ФБР опубликовало фото возможного убийцы активиста Кирка

Фото: FBI/Global Look Press

Федеральное бюро расследований США обнародовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству консервативного активиста Чарли Кирка. В распространенном в соцсети Х заявлении ФБР также обратилось к общественности с просьбой помочь в установлении личности этого человека.

Мы просим общественной помощи с идентификацией этого лица, представляющего интерес в связи со смертельной стрельбой в Чарли Кирка, — сказано в сообщении федеральных следователей.

К обращению приложены два четких фотоснимка разыскиваемого. На опубликованных фотографиях изображен мужчина в темной бейсболке и солнцезащитных очках, скрывающих часть лица. Он одет в джинсы и черный джемпер с частично видимым изображением государственного флага США.

Ранее представитель ФБР в штате Юта Роберт Боулс сообщал, что оружие, предположительно использованное при убийстве Кирка, было найдено сотрудниками его бюро. По его словам, речь идет о высокомощной винтовке с продольно-скользящим затвором. При этом он подчеркнул, что поиски подозреваемого продолжаются с привлечением всех доступных ресурсов.

США
ФБР
Чарли Кирк
убийцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный экстремал сгорел, катаясь на электричке в Подмосковье
Зеленский опозорился с дронами в Польше, лютые удары по ВСУ: что дальше
Названа дата заседания совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше
Политолог объяснил, почему Стармер перетасовал правительство Британии
Зеленский не дал отцу проститься с убитой в США дочерью
Несчастная мать и долги: как живет семья летчика-предателя Кузьминова
Албания первой в мире назначила цифрового министра
ВС Непала приняли важное решение на фоне беспорядков в стране
Снится смерть бабушки: скрытое значение для вашего пола
Стало известно, как стрелявший в Чарли Кирка мог скрыться
РПЦ извергла запрещенного священника-гуру
ФБР показало предполагаемого убийцу сторонника Трампа
«Кровь боевых товарищей»: российскому перебежчику предрекли смерть
Захарова ответила на решение Токио закрыть культурные центры в России
Захарова нашла одно сходство между ЕС и Римской империей
Европейская страна ввязалась в скандал из-за дронов в Польше
Драка из-за лезгинки и школьница на коленях: главные ЧП дня
МИД Чехии вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Польше
Военэксперт назвал цели применения ОДАБ-1500 в зоне СВО
«Еще больно»: Симоньян раскрыла правду о своем самочувствии
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.