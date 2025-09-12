Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 10:55

Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 80% россиян доверяют Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80% россиян, следует из исследования ФОМ. При этом 82% граждан положительно оценивают его работу. Опрос проводился с 5 по 7 сентября, в нем участвовали 1,5 тысячи респондентов.

О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян, — говорится в сообщении.

Также, по данным опроса, 58% россиян считают, что правительство хорошо выполняет свою работу. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 60% граждан РФ.

Ранее стало известно, что более 60% граждан России отмечают усиление чувства гордости за свою страну за минувший год. Указанный показатель остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних двух лет.

В конце августа ВЦИОМ по итогам опроса сообщал, что большинство россиян (61%) считают русских таким же народом, как и все другие, а не «совершенно особым народом». Обратной точки зрения придерживаются 39% опрошенных. Эксперт департамента политисследований АЦ ВЦИОМ Мария Григорьева пояснила, что Россия в последние годы прошла путь переосмысления себя как части мирового пространства и определилась в самоидентичности.

Россия
Владимир Путин
ФОМ
опросы
россияне
