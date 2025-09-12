Празднование Дня города в Москве
Разбитый самолетом ВСУ дом украинцев попал на видео

В Сети появились кадры последствий падения ракеты ВСУ на дом на западе Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились кадры последствий падения боеприпаса с истребителя ВСУ на частный дом в селе Копылье Волынской области на западе Украины, передает «Политика страны». Ракета выпала во время тренировочного полета.

Сообщается, что в разрушенном доме живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД (корпус оперативного внезапного действия. — NEWS.ru). На кадрах видно, что здание стало непригодным для проживания.

По словам хозяина, в результате пожара сгорели дом, хлев, пилорама, документы и деньги, которые находились внутри. Ему с супругой пришлось переехать к родственникам, которые проживают по соседству.

Ранее стало известно, что в момент падения боеприпаса в здании не было людей, поэтому обошлось без жертв. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде при атаке ВСУ погибла женщина. По его словам, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Кроме того, в селе Красный Октябрь осколочные ранения получил мужчина.

