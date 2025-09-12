Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»

Организаторы конкурса «Интервидение» определили очередность выступлений участников, передает корреспондент NEWS.ru. Так, представитель США выступит пятым, а исполнитель из Белоруссии — 21-м.

Ожидается, что первым свою песню представит конкурсант из Кубы. В первую пятерку исполнителей вошли участники из Киргизии, Китая, Египта. Последним на конкурсе выступит представитель Индии.

Ранее сообщалось, что очередность выступлений участников «Интервидения-2025» определили при помощи самовара. Жеребьевку провела самая юная конкурсантка из Белоруссии Анастасия Кравченко. Певица крутила барабан, на котором установили множество чашей. Их число совпадало с количеством стран-участниц. В центре стола располагался самовар, украшенный цветами.