Очередность выступлений на «Интервидении» определили при помощи самовара Перед конкурсом «Интервидение» прошла необычная жеребьевка с самоваром

Очередность выступлений участников «Интервидения-2025» определили при помощи самовара. Жеребьевку провела самая юная конкурсантка из Белоруссии Анастасия Кравченко, передает корреспондент NEWS.ru.

Певица крутила барабан, на котором установили множество чашей. Их число совпадало с количеством стран-участниц. В центре стола располагался самовар, украшенный цветами. Исполнительницу предстояло наполнить кипятком чашку, на которую указывал носик самовара.

Магию уже можно наблюдать, потому что это термочувствительные кружки. Когда в них попадает кипяток, там проявляется порядковый номер, — пояснила ведущая шоу Яна Чурикова.

Ранее стало известно, что Куба первой откроет «Интервидение-2025». Страну представит певица Сулема Иглесиас Саласар с песней Guaguancó. Вторыми на сцену выйдут артисты из Кыргызстана — трио «Номад». В его состав входят Бек Исраилов, Минжашар Мурзаеа и Азат Раимбердиев. Третьим конкурсантом стал Китай. Его представит певец Ван Си, выступающий под псевдонимом Элвис Ван.