Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 10 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Челябинске, Москве и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 10 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 10 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota, «Билайна» сообщают, что по причине отсутствия сигнала и падения скорости интернета они не могут пользоваться поисковыми системами и загружать приложения банков, маркетплейсов и мессенджеров.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 10 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 18% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 14% — на Краснодарский край, 12% — на Самарскую область, 7% — на Свердловскую область, 6% — на Саратовскую область, 5% — на Новосибирскую область и Санкт-Петербург, 4% — на Татарстан, 3% — на Московскую, Челябинскую, Ярославскую области, Ханты-Мансийский АО и Мордовию, 2% — на Калужскую, Воронежскую, Владимирскую, Нижегородскую области и Пермский край.

Почему не работает мобильный интернет 10 сентября

Власти российских регионов предупреждали, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — комментировал он.

Как выйти в Сеть, если не работает мобильный интернет

Для того чтобы восстановить связь, можно попробовать перезагрузить телефон или включить авиарежим на 10–15 секунд. Это заставит смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу.

Еще один вариант — в настройках связи попробовать выбрать доступную сеть оператора вместо автоматического выбора вручную.

Кроме того, можно подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или общественном месте.

Также Минцифры согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить гражданам доступ к Сети в условиях ограничений.

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — сообщили в пресс-службе Т2.

