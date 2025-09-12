Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане Три человека могли погибнуть при опрокидывании прогулочного катера в Татарстане

Предварительно, три человека погибли при опрокидывании прогулочного катера в Татарстане, сообщил телеканал РЕН ТВ. ЧП произошло в акватории реки Волги. Всего на катере было шесть человек.

Ранее следовавший из Санкт-Петербурга в Москву пассажирский теплоход «Александра» сел на мель в Вологодской области. Никто из находившихся на борту не пострадал, угрозы разлива нефтепродуктов не было. Пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием. Владелец теплохода принял меры для снятия судна с мели.

До этого двухпалубный теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе. На борту судна находилось 35 пассажиров. Виновником происшествия стал водитель катера, подрезавшего теплоход. Капитану «Чайки» пришлось резко сменить курс, поэтому судно село на мель. По словам судомеханика, на винт корабля намотались старые рыболовецкие сети.

В Нижегородской области буксир с баржами ранее протаранил рыбацкую лодку. В результате происшествия один человек погиб. Инцидент на воде произошел в Кстовском районе, в 950 километрах от начала судового хода Волги.