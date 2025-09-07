Теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе с 35 пассажирами на борту

Двухпалубный теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе, сообщает издание «Петербургский дневник». По данным журналистов, на борту судна находится 35 пассажиров.

По информации очевидцев, виновником происшествия стал водитель катера, подрезавшего теплоход. Капитану «Чайки» пришлось резко сменить курс, поэтому судно село на мель. По словам судомеханика, на винт корабля намотались старые рыболовецкие сети. Отмечается, что глубина Финского залива составляет чуть больше двух метров.

Ранее в Нижегородской области буксир с баржами протаранил рыбацкую лодку. В результате происшествия один человек погиб. Инцидент на воде произошел в Кстовском районе, в 950 километрах от начала судового хода Волги. Буксир «Кавказ» врезался в резиновую лодку без двигателя, из которой выпал человек. Спасатели вели поиски тела.

Также судно с пшеницей село на мель в Ростовской области, на борту находились 12 членов экипажа. Инцидент произошел с судном «Русич-5» при выходе из гидроузла на реке Дон в районе города Константиновска.