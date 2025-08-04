Катер перевернулся после аварии на воде в Петербурге

Катер перевернулся после аварии на воде в Петербурге В Санкт-Петербурге два катера столкнулись на Финском заливе

В Санкт-Петербурге столкнулись два катера, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. В ведомстве отметили, что один из них перевернулся.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с катерами в Санкт‑Петербурге, — уточнили в управлении.

Инцидент произошел в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее трое членов одной семьи — муж, жена и их взрослый сын — утонули в реке Клязьме в районе деревни Крутово Петушинского района Владимирской области. Тело отца было найдено рыбаком 13 июля, в день происшествия. Жену обнаружили спасатели 16 июля, поиски сына продолжались до 17 июля.

До этого в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.