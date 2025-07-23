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23 июля 2025 в 13:43

Приплывшие к Петербургу дельфины попали на видео

Фото: Sovannara/XinHua/Global Look Press

Дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Соответствующей видеозаписью поделился житель Северной столицы. По мнению экспертов, это афалины, которых иногда можно встретить в восточной части Балтийского моря.

Ранее середины ХХ века эти районы были обычными и для морских свиней и для афалин. Но две мировые войны и, главное, огромное количество хлорорганических пестицидов в последней трети ХХ века сделали Балтику одним из самых грязных морей мира, — отметил кандидат биологических наук Антон Чернецкий.

По его словам, в Балтийское море попадали отходы промышленного производства самых развитых в техническом отношении стран Европы, поэтому дельфины здесь стали редкостью. Однако появление афалин в Финском заливе позволяет сделать осторожный вывод, что экологическая ситуация на Балтике постепенно улучшается и дельфины стремятся вернуться в прежние места обитания, резюмировал ученый.

Ранее сообщалось, что пляжи Туниса заполонили необычные синие медузы, из-за которых люди боятся купаться в море. Прикосновение этих живых существ может вызвать у человека сильный ожог, боль, тошноту, головокружение, повышение температуры и одышку. Как отмечают туристы, спасатели не обращают внимания на медуз, численность которых достигает 30 особей на один квадратный метр.

дельфины
Cанкт-Петербург
Финский залив
животные
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