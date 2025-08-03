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03 августа 2025 в 11:10

Дельфин попробовал на вкус жителя Балаково

Житель Балаково пострадал от укуса дельфина во время отдыха на море

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителя Балаково Саратовской области укусил дельфин, когда он отдыхал на море, сообщили в Telegram-канале Балаковской городской клинической больницы. Мужчина обратился за медицинской помощью и был госпитализирован после возвращения домой.

Пострадавшему оказывают необходимое лечение. По словам балаковца, нападение дельфина было совершено без какого-либо повода. Специалисты Балаковской городской клинической больницы напоминают, что, несмотря на кажущуюся безобидность, дельфины могут быть опасны, поэтому следует соблюдать дистанцию.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка пострадала от укуса ядовитого скорпиона. Членистоногое оказалось в сумке семьи, отдыхавшей в Таджикистане. Родители оперативно отвезли ребенка в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

До этого россиянам рассказали, как себя вести, если их укусила собака. Даже небольшая рана требует немедленной обработки и внимания врача. Нельзя игнорировать укус и откладывать поход в травмпункт, так как это может привести к заражению и другим осложнениям.

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