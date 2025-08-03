Дельфин попробовал на вкус жителя Балаково Житель Балаково пострадал от укуса дельфина во время отдыха на море

Жителя Балаково Саратовской области укусил дельфин, когда он отдыхал на море, сообщили в Telegram-канале Балаковской городской клинической больницы. Мужчина обратился за медицинской помощью и был госпитализирован после возвращения домой.

Пострадавшему оказывают необходимое лечение. По словам балаковца, нападение дельфина было совершено без какого-либо повода. Специалисты Балаковской городской клинической больницы напоминают, что, несмотря на кажущуюся безобидность, дельфины могут быть опасны, поэтому следует соблюдать дистанцию.

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До этого россиянам рассказали, как себя вести, если их укусила собака. Даже небольшая рана требует немедленной обработки и внимания врача. Нельзя игнорировать укус и откладывать поход в травмпункт, так как это может привести к заражению и другим осложнениям.