Возьмите себя в руки: укусила собака — что делать

Возьмите себя в руки: укусила собака — что делать

Многие после укуса собаки просто промывают рану и идут домой, а через неделю приходят к врачу с температурой и воспалением. Не повторяйте чужих ошибок: даже маленький укус может обернуться опасными последствиями.

Понимаем, укус собаки — это всегда неожиданно и страшно. Но важно взять себя в руки. От первых действий зависит ваше здоровье. Рассказываем, что делать, если укусила собака.

Что делать, если укусила собака: пошаговая инструкция

1. Немедленно обработайте рану:

промойте место укуса водой с мылом — обильно, не экономьте воду;

обработайте ранку антисептиком: хлоргексидин, перекись водорода, мирамистин или что-то в этом духе;

если идет кровь — не останавливайте ее сразу, пусть немного вытечет: это снижает риск заражения;

наложите стерильную повязку.

2. Обратитесь в травмпункт или больницу. Даже если укус кажется незначительным, не игнорируйте медицинскую помощь:

специалист проведет осмотр и профессионально обработает рану;

если необходимо, врачи назначат курс антибиотиков;

доктора проверят, нужна ли вакцинация от бешенства.

Внимание: бешенство — смертельно опасное заболевание, которое можно предотвратить только вовремя начатой прививкой. Ни один врач не будет «ждать», всегда начинают профилактику сразу. Держите этот факт в голове.

3. Выясните, чья была собака:

если это домашняя собака, запишите Ф. И. О владельца, адрес, телефон;

попросите ветпаспорт с отметками о прививках;

если хозяин отказывается идентифицироваться — вызывайте полицию;

если собака бездомная — зафиксируйте место происшествия и обратитесь в местную администрацию или службу отлова. Сделайте фото собаки, места происшествия, своих ран — это может пригодиться для дальнейшего разбирательства.

Советы напоследок

1. Не думайте, что вас «пронесет». Даже небольшой укус может привести к инфицированию, столбняку или бешенству.

2. Если вас укусила служебная собака (например, охранная) — ответственность за нападение несет организация, которая ее использует.