Возьмите себя в руки: укусила собака — что делать

Многие после укуса собаки просто промывают рану и идут домой, а через неделю приходят к врачу с температурой и воспалением. Не повторяйте чужих ошибок: даже маленький укус может обернуться опасными последствиями.
Понимаем, укус собаки — это всегда неожиданно и страшно. Но важно взять себя в руки. От первых действий зависит ваше здоровье. Рассказываем, что делать, если укусила собака.
Что делать, если укусила собака: пошаговая инструкция
1. Немедленно обработайте рану:
промойте место укуса водой с мылом — обильно, не экономьте воду;
обработайте ранку антисептиком: хлоргексидин, перекись водорода, мирамистин или что-то в этом духе;
если идет кровь — не останавливайте ее сразу, пусть немного вытечет: это снижает риск заражения;
наложите стерильную повязку.
2. Обратитесь в травмпункт или больницу. Даже если укус кажется незначительным, не игнорируйте медицинскую помощь:
специалист проведет осмотр и профессионально обработает рану;
если необходимо, врачи назначат курс антибиотиков;
доктора проверят, нужна ли вакцинация от бешенства.
Внимание: бешенство — смертельно опасное заболевание, которое можно предотвратить только вовремя начатой прививкой. Ни один врач не будет «ждать», всегда начинают профилактику сразу. Держите этот факт в голове.
3. Выясните, чья была собака:
если это домашняя собака, запишите Ф. И. О владельца, адрес, телефон;
попросите ветпаспорт с отметками о прививках;
если хозяин отказывается идентифицироваться — вызывайте полицию;
если собака бездомная — зафиксируйте место происшествия и обратитесь в местную администрацию или службу отлова. Сделайте фото собаки, места происшествия, своих ран — это может пригодиться для дальнейшего разбирательства.
Советы напоследок
1. Не думайте, что вас «пронесет». Даже небольшой укус может привести к инфицированию, столбняку или бешенству.
2. Если вас укусила служебная собака (например, охранная) — ответственность за нападение несет организация, которая ее использует.