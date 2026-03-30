30 марта 2026 в 13:52

Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге

Депутат Рябоконь: собаки в Петербурге покусали 5,9 тыс. жителей за 2025 год

В 2025 году в Санкт-Петербурге собаки покусали более 5,9 тыс. жителей, рассказал Neva.today депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь. Из общего числа пострадавших 1,3 тыс. — дети.

Он подчеркнул, что статистика учитывает только тех, кто обратился за медицинской помощью. По словам депутата, с каждым годом количество укусов растет — ранее количество пострадавших составило 5,5 тыс. и 5,3 тыс. человек в 2024 и 2023 годах соответственно.

Рябоконь подчеркнул, что в 2025 году только 13 владельцев собак понесли ответственность за нападения на людей. Он отметил, что по остальным эпизодам суд не принял документы или отказал в возбуждении дела по различным причинам.

Ранее юрист Екатерина Дерен рассказала, что сразу после укуса собаки следует обратиться к врачу и попросить его зафиксировать повреждения. Она посоветовала сфотографировать порванную одежду и пострадавшее место на теле.

Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

