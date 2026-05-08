Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься

В Московском регионе начался период наивысшей активности клещей. Количество людей, пострадавших от укусов, постоянно растет, говорят врачи. За последние несколько лет носителей опасных заболеваний среди кровососущих паразитов стало больше. NEWS.ru пообщался с экспертами и узнал, как обеспечить свою безопасность.

Когда клещи опаснее всего

Первая мощная волна активности клещей приходится на весну и раннее лето, рассказал NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. В этот период вредители становятся особенно опасными: они «выходят на смену», как только становится достаточно тепло и влажно.

«После зимы клещам нужно питание, температура уже позволяет двигаться, а трава и кустарники дают влажную „пятизвездочную гостиницу“. Главный риск сейчас — не то, что все клещи проснулись одновременно, а их скопление в локальных очагах: лесопарках, высокой траве, на влажных опушках, дачах, тропинках возле кустов, в местах выгула собак», — прокомментировал он.

Где в Москве и Подмосковье водятся клещи

По словам Рыбальченко, в Подмосковье зонами повышенного внимания остаются Сергиево-Посадский и Пушкинский округа. В 2026 году к списку добавились Истринский и Богородский округа, Шатура, Егорьевск, Воскресенск, Раменское и Можайск.

Он пояснил, что на этих территориях много лесов, влажных низин, дачных опушек, заброшенной или высокой травы, тропинок вдоль кустарника.

«Для клеща это как придорожное кафе для дальнобойщика: тепло, влажно, есть где подождать и кто-нибудь обязательно проходит мимо. Клещ не сидит на березе с биноклем: он чаще ждет на траве и низкой растительности, цепляясь за ноги, одежду или шерсть собаки», — прокомментировал Рыбальченко.

По клещевому энцефалиту отдельно выделяются Дмитровский и Талдомский районы, сказал эксперт.

Какие болезни может вызвать укус клеща

Врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская рассказала NEWS.ru, что клещи переносят множество инфекций. Самые опасные для человека — клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз и боррелиоз, который часто встречается в столичном регионе.

«Без должного лечения это заболевание может привести к инвалидности. Во время него бактерии поражают кожу, суставы и нервную систему. У болезни множество симптомов, поэтому она с трудом диагностируется», — объяснила Малиновская в разговоре с NEWS.ru.

Она отметила, что в отличие от энцефалита, от боррелиоза нет прививок. Через несколько месяцев после укуса у человека, не обратившегося к врачу, может развиться серьезное поражение нервной системы, сердца, суставов, нарушение психических функций, вплоть до развития слабоумия, паралича нервов, потери зрения и слуха.

Как защититься от укуса клеща в лесу

По словам энтомолога Константина Китаева, в лесу нужно носить одежду, которая будет полностью закрывать ноги. Носки желательно заправлять в штанины либо обувать высокие сапоги. Также сейчас продаются специальные гамаши на низ ноги, которые защищают от укусов кровососущих. При этом одежда должна быть из плотной ткани, предположительно, клещ может пробраться через тонкие капроновые колготки.

«Периодически нужно осматривать, есть ли клещи на одежде. На светлых штанинах их хорошо видно», — добавил Китаев в разговоре с NEWS.ru.

Химические средства защиты от комаров и клещей, репелленты и инсектоакарициды, нужно использовать так, как написано в инструкции, продолжил он. В лесу нельзя садиться или ложиться на траву, нужно что-то стелить.

Что делать, если укусил клещ

После укуса клеща нужно бежать в травмпункт. Если же его поблизости нет, нужно извлечь клеща самостоятельно, используя для этого клещедер, продолжил Китаев. После этого нужно положить насекомое в закрытую тару и отвезти в лабораторию на анализ. В нашей стране он бесплатный.

«Исследование установит, является ли клещ возбудителем опасных для человека болезней. Если вредитель был заражен, стоит мчаться к врачу», — сообщил специалист.

Какое средство лучше всего помогает от укуса клеща

Прививка — важная мера профилактики клещевого энцефалита — заболевания, которое может привести к необратимому воспалению головного и спинного мозга, напомнила терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева. Вакцинация эффективна в случае предварительного введения препарата, желательно за несколько недель до начала активного сезона.

«Противопоказания включают в себя аллергические реакции на предыдущую зону вакцины, острые инфекционные реакции, хронические болезни в стадии обострения, беременность и период грудного вскармливания», — напомнила врач.

По ее словам, сделать прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике или амбулатории по месту прикрепления.

