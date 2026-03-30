Укус клеща: пошаговая инструкция — как снять, когда к врачу, вакцинация

С приходом тепла на природу устремляются не только люди, но и мелкие паукообразные — иксодовые клещи. Эти членистоногие паразиты-палачи часто являются переносчиками опасных заболеваний. В их «послужном списке» — клещевой энцефалит и болезнь Лайма (она же боррелиоз). Важно понимать, что грамотные и своевременные действия после обнаружения присосавшегося паразита способны значительно снизить риски для здоровья. В этой статье мы подробно разберем алгоритм правильного поведения, чтобы вы чувствовали себя уверенно и знали, как обезопаситься самим и защитить близких.

Шаг 1. Как правильно удалить клеща: методы и ошибки

Обнаружив впившегося в кожу клеща, не стоит поддаваться панике. Самый надежный вариант — обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где паразита извлекут профессионалы. Однако если до медиков далеко, то действовать придется самостоятельно. Крайне важно знать, как правильно удалить клеща в домашних условиях, чтобы не навредить пострадавшему (себе или своему близкому).

Главное правило: нельзя заливать паразита маслом, спиртом и прочими жидкостями! Такие действия провоцируют паразита на активный выброс слюны в кровь, что многократно увеличивает риск заражения, если членистоногий инфицирован. Также категорически запрещено сдавливать его тело пальцами, так как это приводит к впрыскиванию возбудителей болезни прямо в ранку.

Для извлечения лучше всего использовать специальные приспособления:

клещеверт (клещедер);

тонкий пинцет;

нитяную петлю.

Клещеверты, например, продаются в аптеках и на маркетплейсах. Захватывать впившегося паразита нужно максимально близко к хоботку, то есть к коже пострадавшего. Установив инструмент перпендикулярно поверхности укуса, следует совершить несколько плавных вращательных движений (как бы выкручивая шуруп) — обычно достаточно двух-трех оборотов, чтобы паразит извлекся целиком. Если головка все же оторвалась и застряла в коже, не ковыряйте ее иглой или пинцетом. Обработайте локацию укуса йодом и дайте коже возможность самостоятельно вытолкнуть инородное тело.

После завершения процедуры очень важно хорошенько вымыть руки с мылом, а локацию укуса обработать антисептиком:

раствором йода;

хлоргексидином;

спиртом;

зеленкой.

Шаг 2. Что делать с клещом после удаления: куда сдать на анализ

Даже если вы удалили клеща правильно, его нельзя просто выбрасывать. Следующий шаг — это поход в лабораторию и исследование клеща на наличие инфекции. Удаленного клеща необходимо поместить в чистый стеклянный флакон или плотно закрывающуюся баночку. Для поддержания влажности внутрь рекомендуется положить слегка смоченный водой ватный диск или бумажную салфетку. Важно доставить паразита в лабораторию неповрежденным, так как для ПЦР-теста подходят и мертвые особи, но в идеале паразит должен быть жив. Залитые маслом или спиртом образцы обычно непригодны для анализа.

Многие люди задаются вопросом, куда сдать клеща на анализ. Проверки проводят в:

лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии (ФБУЗ) в вашем регионе;

крупных медицинских центрах и коммерческих лабораториях, имеющих соответствующую лицензию.

Чаще всего паразита исследуют на наличие возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), а также эрлихиоза и анаплазмоза. Результаты анализа обычно готовы в течение одного-двух дней. Зараженность паразита — не синоним стопроцентного заболевания у пострадавшего. Но она является основанием для немедленного обращения к врачу для проведения экстренной профилактики.

Шаг 3. К врачу обязательно: когда и к кому

Посещение врача-терапевта после укуса клеща необходимо в любом случае, даже при хорошем самочувствии и беспроблемном удалении паразита. Разберемся, нужно ли идти к врачу после укуса клеща, если нет симптомов. Ответ однозначен: да, нужно. Специалист (терапевт или инфекционист) оценит ситуацию, назначит наблюдение и при необходимости экстренную профилактику.

Так что делать при укусе клеща? Алгоритм действий подразумевает визит к врачу в первые 72–96 часов после укуса, особенно если укус произошел на территории, эндемичной по клещевому энцефалиту. Если вы не привиты против этого вируса и были укушены, в течение 96 часов после присасывания можно ввести противоклещевой иммуноглобулин. Это препарат готовых антител, который помогает организму предотвратить развитие болезни. Для профилактики боррелиоза врач может назначить курс антибиотиков, который наиболее эффективен в первые дни после укуса. Решение о необходимости такой профилактики принимает только врач, основываясь на данных об эндемичности территории и результатах анализа клеща (если он был сдан).

Симптомы, которые нельзя игнорировать: энцефалит и боррелиоз

После укуса тщательно отслеживайте свое самочувствие в течение как минимум трех-четырех недель. Зная первые симптомы энцефалита и болезни Лайма, вы сможете вовремя распознать начало заболевания.

Клещевой энцефалит часто стартует через 1–2 недели после укуса и проявляется остро. Для состояния болезни характерны:

скачок температуры до 38–40 градусов;

тяжелая головная боль;

тошнота и рвота;

боли в мышцах, особенно в шее и плечах;

нарушения сна и сознания.

Болезнь Лайма (или же боррелиоз) определяется по отличительному признаку, проявляющемуся уже на ранней стадии. В месте укуса образуется кольцевидная мигрирующая эритема — покраснение, которое постепенно растет, достигая 10–20 см в диаметре и более. Центр воспаления бледнеет, а края остаются ярко-красным, окольцовывая место укуса. Также могут наблюдаться:

лихорадка;

головная боль;

увеличение лимфоузлов.

Любой из этих симптомов — веский повод обратиться к врачу.

Вакцинация от клещевого энцефалита: когда начинать, можно ли сейчас

Самый надежный способ защитить себя от тяжелого заболевания — это вакцинация. Прививки формируют стойкий иммунитет к вирусу. Многие задаются вопросом о сроках вакцинации от клещевого энцефалита. Последовательность проведения процедуры зависит от выбранной схемы.

Существует стандартная (осенне-весенняя) схема:

первую прививку ставят осенью (в ноябре-декабре);

вторую — через 1–7 месяцев (весной);

ревакцинацию — через 5–12 месяцев.

Это позволяет завершить курс до начала сезона активности клещей.

Существует также ускоренная (экстренная) схема, при которой интервал между первыми двумя прививками сокращается до 2–4 недель. Этот вариант подходит для тех, кому нужно быстро получить защиту перед выездом в эндемичную зону.

Планируя прививку в настоящий момент, важно знать, когда начинать прививки от клещей в 2026 году, чтобы успеть выработать иммунитет. Оптимально начинать вакцинацию ранней весной 2026 года, чтобы к апрелю-маю организм был защищен. Если вы не успели это сделать, не отчаивайтесь. Вакцинация проводится круглогодично, но после второй прививки до выхода в лес должно пройти не менее 14 дней.

Как защититься от клещей: одежда, репелленты, осмотр

Помимо вакцинации важную роль играют методы неспецифической защиты. Перед прогулкой в лесопарковую зону правильно подбирайте одежду. Она должна быть светлых тонов (на светлой ткани проще заметить паразита) и максимально закрытой. Верх заправляйте в штаны, штаны — в носки или сапоги. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к запястью, а на голове обязательно должен быть капюшон или косынка.

Используйте репелленты и акарицидные средства:

репелленты отпугивают паразитов, должны наноситься на одежду и открытые участки кожи;

акарициды убивают клещей, но не должны контактировать с кожей (наносятся только на одежду).

И наконец, самый значимый элемент защиты — периодический само- и взаимоосмотр. Каждые 15–20 минут, находясь на природе, а также сразу по возвращении домой необходимо тщательно осматривать одежду и тело.

Клещи чаще всего присасываются в местах с тонкой кожей:

за ушами;

на шее;

в подмышечных впадинах;

под коленями;

в паховой области.

Помните, что понимание алгоритма действий и того, что делать при укусе клеща, позволит вам соприкоснуться с природой без лишних рисков для здоровья.

