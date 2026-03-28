Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 15:44

Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей

Роспотребнадзор: гигантские клещи не смогут прижиться в средней полосе России

Клещ рода хиаломма (Hyalomma) Клещ рода хиаломма (Hyalomma) Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Риск приживания гигантских клещей рода Hyalomma в средней полосе России полностью отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Telegram-каналу «Юнашев Live». При этом, учитывая раннюю теплую весну, глава ведомства рекомендовала соблюдать стандартные меры защиты: закрывать кожу, а после прогулок осматривать себя, детей и домашних питомцев.

Наши специалисты говорят, что рисков того, что эти клещи приживутся в средней полосе, нет совсем. Устойчивая температура поставит все на свое место. Никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры экспериментальной биологии, зоологии и биобезопасности КубГУ Владимир Гладун рассказал, что на юге России прогнозируется массовое появление агрессивных клещей вида Hyalomma. Биолог отметил, что Краснодарский край является естественной средой их обитания.

Кроме того, начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева заявила, что в России стартовал сезон активности клещей. По словам специалиста, сейчас количество укусов этого членистоногого ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Роспотребнадзор
клещи
угрозы
Россия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.