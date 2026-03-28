Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей

Риск приживания гигантских клещей рода Hyalomma в средней полосе России полностью отсутствует, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Telegram-каналу «Юнашев Live». При этом, учитывая раннюю теплую весну, глава ведомства рекомендовала соблюдать стандартные меры защиты: закрывать кожу, а после прогулок осматривать себя, детей и домашних питомцев.

Наши специалисты говорят, что рисков того, что эти клещи приживутся в средней полосе, нет совсем. Устойчивая температура поставит все на свое место. Никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры экспериментальной биологии, зоологии и биобезопасности КубГУ Владимир Гладун рассказал, что на юге России прогнозируется массовое появление агрессивных клещей вида Hyalomma. Биолог отметил, что Краснодарский край является естественной средой их обитания.

Кроме того, начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Ольга Скударева заявила, что в России стартовал сезон активности клещей. По словам специалиста, сейчас количество укусов этого членистоногого ниже, чем в аналогичный период прошлого года.