Эксперт рассказал, как минимизировать риски для жизни после укуса гадюки Герпетолог Титов: при укусе гадюки нужно принять антигистаминный препарат

При укусе гадюки нужно принять антигистаминный препарат и поехать в больницу, заявил ТАСС главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов. Он подчеркнул, что нельзя перетягивать укушенную конечность жгутом, так как это может вызвать некроз тканей.

Эксперт отметил, что для прогулки в лесу нужно выбирать подходящую одежду. В частности, от укуса гадюки могут защитить джинсы, так как змея вряд ли прокусит плотную ткань.

Ранее биолог и герпетолог Владимир Черлин рассказал, что лучше всего гулять в лесу или дачных окрестностях в закрытой обуви — она обезопасит от укуса змей, у которых начался брачный сезон. По его словам, переданным Regions, также не нужно вслепую засовывать руки под валежник, в густую траву или листву.

До этого инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.