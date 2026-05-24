Что делать при укусе гадюки: чем опасна, первая помощь, карта обитания

В РФ активизировались ядовитые змеи, СМИ сообщают о десятках укушенных россиян. Пострадавшему от укуса змеи человеку важно оказать помощь как можно быстрее, однако и здесь есть важные нюансы: при неправильном использовании антидота можно нанести серьезный вред здоровью. Как обезопасить свой дачный участок от гадюк, где можно встретить опасных змей и почему опасно оказывать помощь в домашних условиях — в материале NEWS.ru.

К каким последствиям приводит уксус гадюки

В этом году гадюки проснулись в регионах России раньше времени, что может быть связано с аномальной жарой. По данным «Известий», в стране уже зафиксировано несколько случаев нападения этих змей на людей. Всего с начала года от укусов гадюк пострадали около 30 россиян. Больше всего пострадавших было зарегистрировано в Ленинградской области.

Яд гадюки не убивает, но наносит вред организму. Он содержит гемотоксины, которые вызывают интоксикацию. Тяжесть последствий зависит от возраста человека, дозы яда, места укуса и времени оказания медицинской помощи, отметили эксперты. Известно, что с начала весны несколько россиян уже попали в реанимацию с сильнейшей интоксикацией.

Укус этой змеи также может вызвать местную воспалительную реакцию, например кисть руки опухнет на несколько дней. В худшем случае он спровоцирует тромбообразование и поражение органов. Около 10–15% пострадавших от укуса гадюки сталкиваются с долгосрочными последствиями, такими как хроническая боль в месте укуса, ограничение подвижности пораженной конечности и нарушение функции почек.

Как защитить дачный участок от гадюк

Гадюка — это единственная ядовитая змея, обитающая на территории столичного региона. Не существует способов, позволяющих на сто процентов избежать ее укуса, рассказал NEWS.ru ученый, сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук, серпентолог и змеелов Владислав Старков. По его словам, электронные устройства и народные методы не работают.

Электрические отпугиватели на основе ультразвука не действуют — это все маркетинг. Они эффективны для более высокоразвитых существ. Кроме того, не имеют доказанной эффективности чеснок и бархатцы, — отметил эксперт.

Самый работающий способ — навести порядок на участке, сообщил Старков. Нужно убрать залежи материалов — строительный мусор, доски и рубероид, где гадюки устраивают гнезда. Кроме того, следует покосить и убрать траву, чтобы снизить вероятность случайной встречи со змеей.

На некоторых дачных участках существует более высокая вероятность появления гадюк, чем на других. Они расположены на пути миграции змей: от мест зимовки до локаций для размножения. Для оценки риска нужно пригласить специалиста, сказал серпентолог.

Гадюки зимуют на холмах, а на лето перебираются в пойму реки. Если участок расположен на миграционном пути змей, то там их будет много, — резюмировал Старков.

Гадюки никогда не нападают первыми. Они кусают только в том случае, если защищаются от опасности, сообщил эксперт. Это происходит, когда человек провоцирует змею: приближается, трогает ее палкой или фотографирует.

В каких регионах России можно встретить гадюку

В некоторых регионах вероятность укуса змеи равна нулю, отметил Старков. В частности, в Подмосковье в одних районах гадюк больше, в других — меньше.

Змеи зимуют на южных склонах холмов с хорошо дренируемыми почвами, сообщил серпентолог. Их много в Домодедовском, Подольском и Волоколамском районах. Хватает гадюк и в Верхневолжской низменности, в районе Дубны. Змей также можно встретить в восточных районах Московской области, например в Луховицком муниципальном округе, Шатуре и Орехово-Зуево.

Окрестности Королева, Мытищи и Лосиный Остров — близкие к Москве территории, где обитает множество гадюк.

На севере Подмосковья самая низкая вероятность встретить змей. Кроме того, относительно безопасными считаются городской округ Серебряные Пруды, Кашира и Озеры.

Как оказать первую помощь при укусе змеи

При укусе змеи важно сохранять спокойствие и ограничить движение пострадавшего, чтобы замедлить распространение яда по организму, сообщил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.

Место укуса следует аккуратно промыть чистой водой, не накладывать жгут, не разрезать ранку и не пытаться отсосать яд. Пострадавшего лучше уложить так, чтобы укус находился ниже уровня сердца, и немедленно вызвать скорую помощь, — сказал специалист.

По его словам, основные действия при укусе гадюки одинаковы для всех. Однако у сердечников любое возбуждение, стресс или боль могут спровоцировать инфаркт, поэтому нужно максимально снизить тревогу и обеспечить покой.

У диабетиков важно контролировать уровень сахара, поскольку стресс и боль могут вызвать гипо- или гипергликемию. В обоих случаях медицинская помощь должна быть оперативной и приоритетной, — сообщил доктор.

Врач не рекомендует заниматься самолечением после контакта со змеей, в частности использовать аптечные антидоты. Применение противоядий требует медицинского контроля. Неправильная доза или способ введения могут вызвать тяжелые аллергические реакции, анафилаксию или шок, отметил Еременко. По его словам, антидот должен вводиться только в условиях стационара под наблюдением врача.

Пострадавшему следует пить больше воды или чая, принять антигистаминный препарат и приложить холодный компресс к месту укуса, посоветовал Старков. Существует заблуждение, что алкоголь нивелирует яд в организме, но это не так, отметил эксперт. При этом спиртосодержащие напитки помогают притупить боль от укуса гадюки. Строгого запрета на употребление алкоголя нет.

Специалист также отметил, что пострадавшему нужен полный покой, так как физическая активность провоцирует так называемое вторичное отравление. Это очень опасное состояние, которое может спровоцировать анафилактический шок и поражение почек.

Что делать, если гадюка укусила ребенка

Укусы гадюк особенно опасны для детей из-за небольшого веса и физиологических особенностей, рассказала в беседе с NEWS.ru врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва. По ее словам, риск тяжелого отравления и осложнений у них выше, чем у взрослых.

«Дети в большей степени уязвимы из-за меньшего веса тела. Гадюка впрыскивает одинаковое количество яда, независимо от размера жертвы. Его концентрация в крови и тканях ребенка будет выше, чем у взрослого, что усиливает токсическое воздействие. Повышается риск тяжелого отравления, симптомы которого проявляются быстрее и интенсивнее. Кроме того, у детей отек может распространяться не только на укушенную конечность, но и на туловище, что требует немедленной госпитализации», — пояснила врач.

Доктор предупредила, что при укусах гадюк не следует использовать антидоты в домашних условиях. Их применение требует строгого медицинского контроля.

«У детей высок риск серьезных побочных реакций, включая анафилактический шок и сывороточную болезнь. Единственным правильным решением при укусе гадюки, особенно для ребенка, является немедленная госпитализация в медицинское учреждение», — подчеркнула Говтва.

