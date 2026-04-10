Биолог дал советы, как уберечься от укуса змеи

Биолог Черлин призвал гулять на природе только в закрытой обуви

Лучше всего гулять в лесу или дачных окрестностях в закрытой обуви — она обезопасит от укуса змей, у которых начался брачный сезон, посоветовал биолог и герпетолог Владимир Черлин. По его словам, переданным Regions, также не нужно вслепую засовывать руки под валежник, в густую траву или листву.

Ни одна гадюка не прокусит ни ботинки, ни сапоги. Во вьетнамках и босиком в лес ходить не надо. Если избежать укуса все-таки не удалось, надо как можно быстрее обратиться в больницу. Задача первой помощи — не дать человеку запаниковать и активно двигаться, ведь так яд будет быстрее расходиться по сосудам, — порекомендовал Черлин.

Ученый также предостерег от накладывания жгута на место укуса. Это опасно и чревато тяжелыми последствиями, в том числе повреждениями тканей и трофическими язвами. Вместо этого можно дать пострадавшему антигистаминный препарат, это особенно важно для людей со склонностью к аллергии.

Ранее профессор и директор Института ветеринарии Игорь Гламаздин заявил, что при встрече с диким животным необходимо сохранять спокойствие. Он отметил, что большая часть травм возникает не от нападения животных, а из-за неверной реакции.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
