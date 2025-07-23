Необычные медузы заполонили пляжи Туниса и перепугали россиян

Нашествие необычных синих медуз наблюдается на пляжах Туниса, где отдыхают в том числе российские туристы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, люди боятся купаться в море. Дело в том, что прикосновение медузы может вызвать у человека сильный ожог, боль, тошноту, головокружение, повышение температуры и одышку.

Как уточнил канал, на пляжах Туниса также замечены медузы-крестовики. Хоть они и менее опасны, контакт с ними ощущается как укус пчелы. При этом, как отмечают туристы, спасатели не обращают внимания на медуз, численность которых достигает 30 особей на один квадратный метр.

Ранее отдыхающие на берегах Азовского моря туристы столкнулись с нашествием тысяч гигантских медуз, которые не дают туристам отдыхать на пляжах. Люди жалуются, что морские обитатели их постоянно жалят. Кроме того, в округе разносится ужасный запах.

До этого медуза физалия, известная также как португальский военный кораблик, напала на российского туриста на Сейшельских островах. Она охватила отдыхавшего в воде мужчину и нанесла ему серьезный ожог.