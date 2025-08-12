В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России Миронов раскритиковал запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге

Введенный в Санкт-Петербурге запрет на работу мигрантов в сфере курьерских доставок не будет работать в полной мере, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, мера будет затрагивать лишь незначительную часть работающих в этой сфере иностранцев.

Наша фракция еще в октябре 2023 года внесла в Госдуму законопроект, который вводил ограничения на трудоустройство иностранцев в ряде отраслей. Тогда нашу инициативу не поддержало правительство, но с тех пор многие регионы взяли ее на вооружения, — отметил Миронов.

Политик раскритиковал подход петербургских властей, указав, что запрет касается только мигрантов, работающих по патенту, которых среди курьеров не так много. При этом ограничения не распространяются на временно проживающих иностранцев и граждан стран ЕАЭС.

Так что господин [губернатор Петербурга Александр] Беглов занимается не регулированием миграции, а ее имитацией, — подчеркнул Миронов.

В качестве альтернативы СРЗП предлагает ввести для мигрантов систему лицензирования курьерской деятельности. По замыслу авторов инициативы, это позволит усилить контроль за миграционными потоками, легализовать доходы и повысить безопасность в городах.

Ранее Беглов подписал постановление о запрете иностранным гражданам работать в сфере доставки. Новые правила вступают в силу после трехмесячного переходного периода. Как поясняют в администрации города, новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества услуг и создание дополнительных рабочих мест для российских граждан.