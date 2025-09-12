Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:09

Лавров поприветствовал участников жеребьевки «Интервидения»

Лавров пожелал удачи участникам жеребьевки «Интервидения»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к участникам «Интервидения» и пожелал им удачи, передает корреспондент NEWS.ru c места проведения конкурса. Министр отметил, что сейчас проходит первое официальное мероприятие конкурса — жеребьевка.

Уважаемые участники международного музыкального конкурса «Интервидение». Рад приветствовать всех вас на первом официальном мероприятии конкурса — торжественной церемонии жеребьевки. Желаю всем удачи, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД назвал «Интервидение» музыкальным аналогом «Экспо». По словам Лаврова, в этом году в конкурсе участвуют 23 страны, включая США, Сербию, Бразилию и другие. Министр указал, что конкурс является универсальной площадкой для диалога цивилизаций с опорой на взаимообогащение национальных историй и традиций.

Одной из задач конкурса, отметил Лавров, является демонстрация мирового многообразия через музыку как универсальный международный язык, не нуждающийся в переводе. Глава МИД подчеркнул, что рад наблюдать такое единение культур в центре России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Интервидение» вызвало живой интерес среди артистов из многих стран. Лидер указал, что в конкурсе участвуют также государства — члены ШОС.
МИД РФ
Сергей Лавров
Интервидение
конкурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Томской области объяснили закупку коньяка и икры
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.