Лавров поприветствовал участников жеребьевки «Интервидения»

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к участникам «Интервидения» и пожелал им удачи, передает корреспондент NEWS.ru c места проведения конкурса. Министр отметил, что сейчас проходит первое официальное мероприятие конкурса — жеребьевка.

Уважаемые участники международного музыкального конкурса «Интервидение». Рад приветствовать всех вас на первом официальном мероприятии конкурса — торжественной церемонии жеребьевки. Желаю всем удачи, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД назвал «Интервидение» музыкальным аналогом «Экспо». По словам Лаврова, в этом году в конкурсе участвуют 23 страны, включая США, Сербию, Бразилию и другие. Министр указал, что конкурс является универсальной площадкой для диалога цивилизаций с опорой на взаимообогащение национальных историй и традиций.

Одной из задач конкурса, отметил Лавров, является демонстрация мирового многообразия через музыку как универсальный международный язык, не нуждающийся в переводе. Глава МИД подчеркнул, что рад наблюдать такое единение культур в центре России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «Интервидение» вызвало живой интерес среди артистов из многих стран. Лидер указал, что в конкурсе участвуют также государства — члены ШОС.