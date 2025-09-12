В тамбовской психбольнице произошел пожар SHOT: пять пациентов пострадали во время пожара в психбольнице в Тамбове

В Тамбове произошло возгорание в психиатрической больнице, передает Telegram-канал SHOT. Пять человек были доставлены в больницу с ожогами, два из них находятся в критическом состоянии.

По данным канала, пожар начался в палате на улице Московской. Около 50 пациентов и работников были экстренно эвакуированы из здания.

Специалисты в настоящее время выясняют причины возгорания. Среди рассматриваемых теорий — предположение, что пожар мог быть спровоцирован действиями пациентов. На данный момент пожар успешно потушен.

