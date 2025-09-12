Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:10

В тамбовской психбольнице произошел пожар

SHOT: пять пациентов пострадали во время пожара в психбольнице в Тамбове

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тамбове произошло возгорание в психиатрической больнице, передает Telegram-канал SHOT. Пять человек были доставлены в больницу с ожогами, два из них находятся в критическом состоянии.

По данным канала, пожар начался в палате на улице Московской. Около 50 пациентов и работников были экстренно эвакуированы из здания.

Специалисты в настоящее время выясняют причины возгорания. Среди рассматриваемых теорий — предположение, что пожар мог быть спровоцирован действиями пациентов. На данный момент пожар успешно потушен.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар на насосной станции в Приморске, вызванный атакой беспилотников, успешно ликвидирован. По его словам, пострадавших нет.

До этого в Раменском Московской области произошел пожар в частном доме на Десантной улице. Случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия, не стали дожидаться спасателей и помогли выбраться из горящего дома мужчине и девушке-инвалиду. Погорельцев передали врачам скорой помощи, никто из них не получил серьезных травм.

Тамбов
пожары
психбольницы
пострадавшие
