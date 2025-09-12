В Приморске потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников Дрозденко: в Приморске потушили пожар на насосной станции

В Приморске потушен пожар, возникший на насосной станции в результате атаки беспилотников, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

В Приморске также потушено возгорание на насосной станции. Без пострадавших, — написал Дрозденко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник. Там уточнили, что наибольшее количество дронов — 85 аппаратов самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью.

В публикации также указано, что еще 14 дронов сбили над Новгородской областью, по девять — над Орловской и Московской, семь — над Белгородской, по три — над Ростовской и Тверской. Еще по одному БПЛА уничтожили над Псковской, Тульской и Курской областями.

До этого Дрозденко заявил, что над территорией Ленинградской области было уничтожено более 30 БПЛА. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.