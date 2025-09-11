Празднование Дня города в Москве
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида

В Раменском прохожие спасли из горящего дома мужчину и девушку-инвалида

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожар охватил частный дом на Десантной улице в Раменском Московской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, случайные прохожие Кирилл и Виктор, ставшие свидетелями произошедшего, не стали дожидаться спасателей и бросились в огонь. Они помогли выбраться из горящей постройки мужчине и девушке-инвалиду.

Как уточнил канал, погорельцев передали врачам скорой помощи. Никто из них не получил серьезных травм. Прибывшие на вызов огнеборцы через некоторое время потушили возгорание. Однако от загоревшейся постройки практически ничего не осталось.

Ранее в подмосковном поселке Некрасовский вспыхнул крупный пожар на мебельном складе. Рядом с ним находится конюшня. Животных вывели в безопасное место. Общая площадь возгорания составила девять тысяч квадратных метров.

Через некоторое время загоревшийся склад в Некрасовском почти полностью рухнул. К тушению пожара привлекли два вертолета Ми-8. Они сбрасывают воду прямо на очаг возгорания. Локализовать пожар удалось на площади 12 тысяч квадратных метров.

Подмосковье
Московская область
Раменское
пожары
возгорания
огонь
