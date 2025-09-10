Площадь пожара на мебельном складе в Подмосковье возросла почти в 20 раз

Общая площадь возгорания, охватившего мебельный склад в поселке Некрасовский Московской области, возросла почти в 20 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Она составляет 9 тыс. квадратных метров. При этом сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.

Площадь возгорания составляет девять тыс. кв. метров. Есть угроза дальнейшего распространения огня, — говорится в сообщении.

Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном поселке Некрасовский днем 10 сентября. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Рядом со складом находится конюшня. Животных начали выводить в безопасное место.

Позднее в Сети появились кадры пожара в Некрасовском, снятые очевидцами. На них можно увидеть огонь в окнах здания и языки пламени, вырывающиеся через крышу. Часть конструкций обвалилась, животных вывели на дорогу.

До этого во Владивостоке произошел крупный пожар на складе строительных материалов. Возгорание охватило площадь около тысячи квадратных метров. При этом частично обрушилась кровля здания.