Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:41

Площадь пожара на мебельном складе в Подмосковье возросла почти в 20 раз

Площадь пожара в Некрасовском достигла девяти тысяч квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая площадь возгорания, охватившего мебельный склад в поселке Некрасовский Московской области, возросла почти в 20 раз, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Она составляет 9 тыс. квадратных метров. При этом сохраняется угроза дальнейшего распространения огня.

Площадь возгорания составляет девять тыс. кв. метров. Есть угроза дальнейшего распространения огня, — говорится в сообщении.

Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном поселке Некрасовский днем 10 сентября. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Рядом со складом находится конюшня. Животных начали выводить в безопасное место.

Позднее в Сети появились кадры пожара в Некрасовском, снятые очевидцами. На них можно увидеть огонь в окнах здания и языки пламени, вырывающиеся через крышу. Часть конструкций обвалилась, животных вывели на дорогу.

До этого во Владивостоке произошел крупный пожар на складе строительных материалов. Возгорание охватило площадь около тысячи квадратных метров. При этом частично обрушилась кровля здания.

Подмосковье
Московская область
пожары
возгорание
огонь
спасатели
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
В Польше раскрыли, что сделала НАТО после инцидента с дронами
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Мать Тарасовой объявилась у ее дома впервые после суда по делу о наркотиках
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Мясо в тесте: как пельмени, манты и чебуреки покорили мир
Россия потребовала от ООН доказательств по событиям в Буче
«Неслучайно выходят на улицы»: политолог о массовых протестах во Франции
Геофизик объяснил внезапную магнитную бурю на Земле
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.