Пожарные сражаются с огнем на загоревшемся складе стройматериалов На горящем складе стройматериалов во Владивостоке частично обрушилась кровля

Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе строительных материалов, сообщает пресс-служба МЧС России. Возгорание охватило площадь около тысячи квадратных метров. При этом частично обрушилась кровля здания.

В Приморском крае ликвидируют пожар на складе стройматериалов. Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Владивосток, Днепровская улица, 95В. По прибытии установлено, что горит одноэтажное здание склада стройматериалов, произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекаются 45 человек, 11 единиц техники. Информация уточняется, — заявили в ведомстве.

