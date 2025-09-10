Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пожарные сражаются с огнем на загоревшемся складе стройматериалов

На горящем складе стройматериалов во Владивостоке частично обрушилась кровля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе строительных материалов, сообщает пресс-служба МЧС России. Возгорание охватило площадь около тысячи квадратных метров. При этом частично обрушилась кровля здания.

В Приморском крае ликвидируют пожар на складе стройматериалов. Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Владивосток, Днепровская улица, 95В. По прибытии установлено, что горит одноэтажное здание склада стройматериалов, произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлекаются 45 человек, 11 единиц техники. Информация уточняется, — заявили в ведомстве.

Ранее в подмосковном Одинцово полностью сгорел строящийся частный дом площадью тысяча квадратных метров. Возгорание произошло в элитном коттеджном поселке «Раздоры-2». Пожар полностью был ликвидирован. В этом поселке располагались особняки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, певицы Алсу и актера Александра Иншакова.

До этого в Симферопольском районе Крыма был полностью потушен ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС России. Возгорание сухой травы произошло рядом с селом Камышинка. В тушении огня участвовали 133 человека и 30 единиц специальной техники. В ведомстве также предупредили жителей об опасности поджога сухой растительности.

